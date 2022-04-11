Більшість ІТ-фахівців, які через війну були вимушені переселитися, переїхали до Львова. Про це свідчать результати опитування, яке проводив портал DOU.

Із майже 7 тисяч опитаних 60% заявили, що через російське вторгнення були змушені переїхати в інше місто, зокрема, 46% – мігрували всередині України. Найчастіше переїжджали айтівці з Харкова (87%) і Чернігова (89%), а також з Києва (80%). Помітно рідше із Сум – 56%. Близько половини фахівців залишили Одесу, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Із Дніпра через війну виїхало лише 38% ІТ-фахівців.

Більшість ІТ-переселенців переїхали у Львівську область – туди з початком війни поїхали 11% всіх опитаних айтівців, або 23% тих, хто переїхав у межах України. На другому місці – Івано-Франківська область (сюди мігрували 6% українських ІТ-спеціалістів) та Закарпаття (9%).

Що стосується виїзду за кордон, то туди переїхали 14% опитаних. Більшість із них – у Польщі (35% із тих, хто виїхав за кордон). Наступна за популярністю – Німеччина (10%).

Серед основних критеріїв вибору місця для переїзду – наявність там друзів і родичів (цей фактор вказали 50% тих, хто переїхав), безпека (34%). Ці фактори були особливо важливі при переміщенні в межах України та дещо менш важливі за кордоном. Ті, хто виїхав в інші країни, за можливості теж вирушали до родичів та друзів (34%).

Опитування проводили наприкінці березня 2022 року. Участь у ньому взяли майже 7 тисяч ІТ-спеціалістів.