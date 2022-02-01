Портал DOU опублікував аналітику щодо актуальних зарплат в українських ІТ-фахівців. Дані збирались за допомогою анкетування тисяч ІТ-спеціалістів зі всієї України у грудні 2021 року.

Так, середня зарплата розробника у Львові сягнула 3500 доларів, а тестувальника 2000 доларів. Найбільше заробляють системні архітектори та СТО – до 7300 доларів на місяць. На рівень зарплати, окрім умінь спеціаліста, суттєво впливає досвід та знання англійської. Загалом зарплати ІТ-спеціалістів у Львові вважаються досить високими і поступаються лише Києву та в деяких позиціях – Харкову та Одесі.

Розробники

Середня зарплата розробника у Львові становить 3500 доларів і це другий після Києва результат в Україні. За останні півроку зарплати таких спеціалістів зросли в середньому на 500 доларів. При цьому у Львові мешкає 14% всіх українських розробників і це також друге місце після Києва.

Середній вік розробника становить 29 років, а частка жінок залишається низькою — лише 7%.

Загалом за посадами заробітні плати розробників у Львові виглядають таким чином:

System Architect $6225

Team/Technical Lead $5000

Senior Software Engineer $4500

Middle Software Engineer $2700

Junior Software Engineer $900

Intern/Trainee SE $375

Що стосується мов програмування, то найвищі зарплати у Scala-розробників. Далі йдуть Go й Swift з Ruby та Java, найнижча — у 1С.

Тестувальники

Львів наздоганяє Київ і Харків, де зарплати QA-спеціалістів значно зросли у 2021 році. Зараз середня зарплата QA-спеціаліста у Львові зросла за півроку середньому на 270 доларів становить $2000.

QA-спеціалісти — це друга за чисельністю група ІТ-фахівців. Частка жінок у цій професії становить 31%. Найпопулярнішою мовою програмування серед тестувальників залишається Java — її використовують 26% спеціалістів.

Зараз зарплати тестувальників у Львові такі:

Senior QA Engineer $3000

Middle QA Engineer $2000

Junior QA Engineer $743

Цікаво, що на зарплату впливає рівень знання англійської мови. Найбільше ця різниця помітна для Middle QA та вище.

Інші фахівці ІТ

Найчисленнішими професійними групами в українському ІТ, окрім розробників та тестувальників, є РМ (6% всіх опитаних нами ІТ-спеціалістів), HR (4%), DevOps/SRE та аналітики (по 3%). Загалом середні зарплати ІТ-спеціалістів у Львові (окрім розробників та тестувальників) виглядають таким чином:

CTO $7300

Delivery Manager $4750

DevOps $3000

Product Manager $3750

Data / Big Data Engineer $2850

Business Analyst $2200

Project Manager $2050

Designer $2000

Marketing $1175

Data Analyst $1325

Sales Manager $1200

HR $1125

Support $875

Цікаво, що найвища частка жінок залишається серед HR-спеціалістів (89%), Technical writers (73%), Marketing/SEO/Copywright (70%). Практично немає жінок серед сисадмінів (2%), DevOps/SRE (3%), CEO/CTO (5%) та спеціалістів з DBA (6%).