У Львівській області пропонують 95 земельних ділянок для будівництва житла для переселенців. Також в області визначили 156 об’єктів незавершеного будівництва, які можна переобладнати для розміщення біженців. А львівські забудовники пропонують уряду викупити понад 1200 квартир у новобудовах для переселенців в області. Про це під час конференції у середу, 27 квітня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Максима Козицького, зараз уряд України працює над можливістю викупу вільних квартир, які пропонують забудовники для розселення біженців. Ще 156 недобудів в області планують обладнати під житло для переселенців.

«По Львівській області є 1221 квартира, яку можна викупити. Наразі йде погодження кінцевої ціни між забудовником і урядом. Зі своєї сторони ми нарахували 156 об’єктів незавершеного будівництва – це гуртожитки, санаторії, коледжі, в яких теоретично можна розміщати людей, якщо їх добудувати. Вартість добудови цих об’єктів – близько 1,8 млрд грн. Це дасть змогу розмістити 15 000 людей», – розповів голова військової адміністрації.

Козицький також повідомив, що обласна адміністрація затвердила програму, за якою виділить 50 млн грн на завершення перших 13 недобудів. Окрім того, на Львівщині обрали 95 земельних ділянок для будівництво нового житла для біженців.

«Це ділянки, які частково або повністю мають комунікації. Чекаємо на затвердження державної програми, щоб розпочати будівництво житла для переселенців», – додав Козицький.

За даними Львівської ОВА, за два місяці війни в області розселили 300 тисяч переселенців, з них 265 тисяч продовжують проживати у тимчасових місцях поселення. Лише у закладах освіти, не враховуючи Львова, поселили близько 250 тисяч біженців. Ще стільки ж знайшли собі житло самостійно: винаймають квартири, будинки тощо.