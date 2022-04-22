Промислова компанія «Пожмашина» – єдина в Україні, що виробляє пожежну техніку. Також вона виробляє автомобілі швидкої допомоги, рятувальну техніку, нафтогазопромислові установки та сільськогосподарські машини. Компанія працює вже 95 років. Її потужності розташовані у селищі Ладан на Чернігівщині.

Коли почалась війна Росії проти України, керівник підприємства Олег Авер’янов вирішив перенести виробництво з лінії вогню на безпечну територію. Він розповів ZAXID.NET як це – перемістити машинобудівного гіганта і чому переїзд промисловості на захід України ще не означає, що казка матиме щасливе завершення.

Олег Авер'янов, гендиректор "Пожмашини", депутат Чернігівської облради і екс-заступник голови ДСНС (2015-2016 рр.)

20 вагонів обладнання і півтора місяця робіт

Після нападу Росії 24 лютого «Пожмашина» зупинила свої потужності, адже на в’їздах в Ладан були бої. А за два тижні Олег Авер’янов ухвалив складне рішення про переїзд виробництва.

«Зараз Чернігівщина звільнена від орків і нібито нема чого виїжджати, але, скоріше за все, подальші бойові дії ще будуть, тому ми вирішили захеджувати ризики і перемістити частину виробничих потужностей – близько 40% – у Львів», – розповідає керівник «Пожмашини»

Та перевезти велике й унікальне машинобудівне підприємство – це не те ж, що сісти в потяг з ноутбуком.

«Це 20 вагонів і кількасот тонн обладнання, півтора місяця демонтажу і монтажу. Крани, маніпулятори, люди, комунікації. Рішення евакуюватись було непростим», – розповідає Олег Авер’янов.

Зараз перевезено більшу частину обладнання, на завершення процесу потрібно ще кілька тижнів.

На «Пожмашині» працює близько 600 людей. До Львова переїжджають 100, які будуть налагоджувати виробництво. Ще 100 – компанія найме на місці.

«У подальшому люди захочуть повернутись додому. Тому на початку управлінський склад буде наш, а потім тут працюватимуть місцеві люди, будемо робити ставку на них. Це ефективніше», – додає Олег Авер’янов.

Виробництво "Пожмашини" на Чернігівщині (фото із сайту компанії)

Керівник «Пожмашини» розповідає, що поставив собі за мету мати два заводи – на півночі та заході України: «Будемо розвивати виробництво – після війни є ідея робити автомобільні шасі для вантажної техніки».

Через війну в Україні зупинились інвестиції у розвиток бізнесу – аграрії не купують нову техніку, тож підприємство шукає нові ринки в Європі, куди до війни експортувала близько 30% продукції. Хоча і там помітний промисловий спад, додає Олег Авер’янов

Але є «але»

«Є багато підтримки і я вдячний Львівській ОВА – друг пізнається в біді, і вони дійсно допомагають щиро. Вони допомогли з розміщенням наших людей, а це у Львові не просте питання», – каже промисловець.

Але є багато «але» і ще зарано тішитись, додає він. Підприємство заїжджає у голі стіни без жодних комунікацій і має інвестувати у виробничий майданчик чималі суми.

«Хочеться мати розуміння, що буде далі з правом власності і викупом цих приміщень, адже ми плануємо залишити виробництво тут. А щоб воно було сучасним, у нього треба вкладатись. Ми готові це робити, але потрібні відповіді від держави на наші питання», – каже Олег Авер’янов.

Український промисловий лобізм

Ключове питання, від якого залежить, чи працюватиме підприємство і чи виживе українська промисловість – це державні замовлення.

«Наше підприємство – №1 з виробництва пожежної і аварійно-рятувальної техніки. Уся пожежна техніка, що використовують в Україні, – зроблена нами. Ми організуємо виробництво попри відсутню електрику і комунікації, зробимо ремонт і змонтуємо обладнання на площах, що вже давно не використовувались. Все зробимо – але нам потрібні державні замовлення», – говорить керівник «Пожмашини».

За його словами, в Україні досі не було і поки немає розвиненого промислового патріотизму. Замовники «Пожмашини» – ДСНС і Міноборони – розглядають альтернативні європейські пропозиції про постачання техніки.

«Якщо не дати замовлення українцям, то ми не зможемо працювати, платити зарплату і податки. Якщо замовлення буде – ми розвинемо машинобудування на заході України. Ми надіємось, що з боку держави буде програма «Велика індустріалізація». Нашим девізом має стати закупівля усіх держзамовлень в українських виробників», – пояснює свою позицію Олег Авер’янов.

Лобізм української промисловості, за його словами, має бути завданням кожного міністра, депутата і чиновника.

«Усі країни захищають власного виробника. Європа захищає себе стандартами, пакетами підтримки промисловості, пріорітетом у закупівлях, у них є кредити під 2-3%, доступ до лізингу обладнання», – говорить Олег Авер’янов.

Окрім того, підтримка українських промислових підприємств, переконаний він, допоможе вирішити питання імпортозаміщення складових. До прикладу, «Пожмашина» раніше використовувала у виробництві деякі білоруські деталі, а тепер шукає заміну їм в Європі. За умови політики промислового патріотизму, потрібні деталі могли би вироблятись в Україні.

Після завершення переїзду на Львівщину керівник «Пожмашини» планує зайнятись лобізмом української промисловості і говорити про це з Львівською обласною військовою адміністрацією, народними депутатами та іншими причетними.

«Труднощі – це можливості», – підсумовує Олег Авер’янов.