У Львівській ОВА власник машинобудівних підприємств підписали договори оренди

Львівська область – перший регіон в Україні, який від початку війни прийняв великі підприємства машинобудівної галузі, що були змушені перенести виробництво в безпечний регіон з місця бойових дій. На Львівщину переїжджають підприємства з Краматорська та Чернігівщини.

Як розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, перше підприємство – це ТОВ «УК «Вітропарки України», яке є в складі групи компаній ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування». Це сучасне виробництво повного циклу – від проектування й монтажу вітростанцій до логістики, запуску та довгострокового сервісу.

«Компанія проектує, будує, монтує вітроустановки, генерує та здійснює постачання електроенергії. Підприємство з Краматорська максимально використовує енергетичний потенціал України», – зазначив очільник Львівщини.

Також з смт. Ладан Чернігівської області переїде підприємство «Пожмашина», яке з 1927 року займається виробництвом пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. На Львівщину переводять третину заводу.

Тут запустять виробництво сільськогосподарської техніки та збірку пожежних машин. Після війни частину виробництва планують залишити на заході країни. Окрім того, як додав Максим Козицький, розглядають можливість запустити виробництво вантажної техніки. Це створить нові робочі місця.

«Ми провели низку зустрічей в різних регіонах і зупинились на Львівській області, адже бачимо тут великий людський потенціал, традиції та потенційні ринки збуту, в тому числі експортні напрямки», – пояснив гендиректор ТОВ ПК «Пожмашина» Олег Авер’янов.

У четвер, 14 квітня, керівники підприємств підписали у Львівській ОВА договори про оренду виробничих приміщень. Заради безпеки місця, куди переїдуть підприємства, не розголошують.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов додав, що на цих об’єктах очікують створення нових 1000 робочих місць.

Загалом від початку війни на Львівщину перенесли виробництво 79 українських підприємств. З них 32 вже працюють. Заявки на переміщення виробничих потужностей опрацьовує Investment Policy Department Львівської ОВА, який вже розглянув 347 таких пропозицій.