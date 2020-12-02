Для будівництва нового центру залучать 2,9 мільярди інвестицій

Перший регіональний логістичний комплекс за аналогією логістичних складів компанії Amazon збудує компанія «Епіцентр» у передмісті Львова — селі Сокільники. На першому поверсі працюватиме торгівельний гіпермаркет, а на другому та третьому — логістичні центри. На підприємстві створять 2200 робочих місць. Про це 2 грудня повідомив департамент економічної політики ЛОДА.

«Це буде сучасний торговельний центр із відкритими фасадами, де побудуємо перший регіональний логістичний комплекс за аналогією логістичних складів компанії Amazon. У будівництво плануємо залучити 2,9 мільярди інвестицій. У торговельному центрі працюватиме 700 людей і ще півтори тисячі – у фулфілмент-центрі. Ми сплачуватимемо майже 200 мільйонів гривень податків щорічно у бюджети різних рівнів», – розповів під час зустрічі в ЛОДА генеральний директор компанії «Епіцентр» Петро Михайлишин.

Мета логістичного центру — пришвидшити виконання онлайн-замовлень і зменшити навантаження на працівників торгового центру.

«Близько чотирьох років тому «Епіцентр» розпочав займатись онлайн торгівлею і пройшло не багато часу, як ми зрозуміли, що наші торговельні центри до цього не були готові, попри те, що маємо і товари, і транспорт. Наша ціль забезпечити покупців якісним сервісом та доставкою від двох годин», – пояснив заступник генерального директора з логістики Василь Лудчак.

Центр матиме склад площею 230 тис. м2 . Він працюватиме автоматизовано за допомогою конвеєра. Там облаштують сортувальну систему. Кількість товару планують збільшити у 2,5 рази, ніж зараз є сукупно у чотирьох торгових центрах, — близько 2 мільйонів позицій.

Керівник управління залучення інвестицій Львівської ОДА Роман Матис зазначив, що тут будуть застосовані всі найсучасніші інновації та технології мережі: хаб доставки, drive арена — окрема секція із будівельними матеріалами просто неба, також буде великий продуктовий супермаркет.

«Подібний формат до цього часу був розповсюджений лише в Європі. Це, за своєю суттю, окрема торгова територія, фасад якої сягатиме понад 500 метрів. Серед товарів, які пропонуватимуться в гіпермаркеті, 60% займатиме продукція українських виробників. Кожне робоче місце створить додатково 5-6 робочих місць для виробників продукції», — додав Роман Матис.

Будівництво центру планують завершити до кінця 2021 року.

«Епіцентр К» — мережа торговельних центрів в Україні, заснована 2003 року. Належить народному депутатові Олександру Герезі та його дружині Галині. Станом на вересень 2020 року мережа мала 62 ТЦ по всій Україні, зокрема у Львові – три, ще по одному у Червонограді, Стрию та Дрогобичі.