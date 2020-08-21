Поблизу Львова відкриють найбільший у Західній Україні логістичний центр

Protec Zymna Voda мають відкрити до кінця вересня 2020 року

На Об’їзній дорозі Львова між Білогорщею та смт. Рудне незабаром відкриють найбільший у Західній Україні логістичний центр Protec Zymna Voda, який займатиметься обробкою та зберіганням вантажів. Після завершення всіх черг будівництва його площа становитиме 100 тис. м², також буде створено близько 1 тис. нових робочих місць.

Protec Zymna Voda розташовуватиметься у західній частині Об’їзної дороги Львова неподалік «Епіцентру» та торгового комплексу «Три слони». Логістичний центр почали зводити 2019 року, відкриття першої черги будівництва заплановане наприкінці третього кварталу цього року.

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Будівництвом займається львівський холдинг «Протек», до складу якого входять кілька компаній, зокрема дистриб’ютор відомих міжнародних та українських виробників харчів та напоїв «Львівська пивна компанія», логістична компанія «Овертранс», будівельна компанія «Протек Девелопмент» та «Логістик Груп» – однин з найбільших в Україні операторів вторинної сировини. Згідно з даними системи YouControl, власниками холдингу «Протек» є львівські бізнесмени Василь Новак, Андрій Панас та Роман Паськович.

Як йдеться в описі проекту, площа приміщень логістичного центру після повного завершення будівництва становитиме 100 тис. м2, під час відкриття першої черги в експлуатацію мають ввести близько 73 тис. м2. Згідно з даними портфоліо Protec Zymna Voda на урядовому сайті сприяння інвестиціям UkraineInvest, центр зводять на ділянці 23,5 га, що перебуває у приватній власності.

Наразі відомо, що одним з основних орендарів складських приміщень логістичного центру буде українська торгово-промислова група Fozzy Group, яка володіє мережею супермаркетів «Сільпо» та «Фора».

«Центр забезпечуватиме переміщення продуктів різних компаній. Наприклад, Fozzy займатиметься постачанням власних торгових точок з цього логістичного центру», – розповів в коментарі ZAXID.NET голова управління інвестиційної політики департаменту економічної політики ЛОДА Роман Матис.

Відомо, що логістичний центр поступово створить близько 1 тис. нових робочих місць, і це, як наголосив посадовець, матиме «позитивний мультиплікаційний ефект». «Слід врахувати, що окрім нових робочих місць, це ще й сплата єдиного соцвнеску, який потраплятиме до місцевого бюджету. Загалом одне нове робоче місце в галузі надання послуг здатне створити близько 3,5 місць в суміжних галузях. Покращення логістики також має призвести до здешевлення товарів та послуг, що зробить їх доступнішими для кінцевого споживача», – повідомив Роман Матис та додав, що загалом внутрішня логістика в Україні є недорозвиненою – такою, яка не дозволяє швидко зреагувати на запити українських споживачів, тому будівництво нових логістичних центрів сприятиме вдалому розвитку цієї галузі.

ZAXID.NET звернувся по коментар щодо логістичного комплексу у Зимній Воді до холдингу «Протек», проте наразі не отримав відповіді.

До слова, на Львівщині є кілька логістичних парків, проте вони мають меншу площу приміщень, ніж анонсовані 100 тис. м2 у Зимній Воді. Наразі найбільшими такими об'єктами у Західній Україні вважаються два центри. Перший – від львівської «БЕРТА груп» у Малехові, 2019 року компанія ввела в експлуатацію 12,8 тис. м² із запланованих 43 тис. м² та нині будує другу чергу. Другий – логістичний центр у Городку від ТОВ «Логістична компанія «Захід Ресурс» нині вже має 40 тис. м2 експлуатованих складів.