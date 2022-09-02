Новий торговий центр матиме площу майже 12 тис. кв. м

У Дрогобичі на Львівщині розпочали будівництво нового торгового центру Park біля центру міста. Про це повідомляє RAU.

Новий торговий центр буде розташований неподалік центру міста на вул.Володимира Великого. Загальна площа будівлі становите 11 800 м2. У ТРЦ відкриють ресторани, кав’ярні, магазини, передбачать зони відпочинку та атракціони.

Комерційні площі у ТРЦ розраховані, як для малого, так і для великого бізнесів: від 30 м2 до 1500 м2. Відвідувачам буде доступна парковка на 240 місць.

Планується, що введення комплекса в експлуатацію відбудеться у ІІІ – ІV кварталі 2023 року.

Будівництвом ТРЦ у Дрогобичі займається інветсиційна компанія WR GROUP. Ця компанія реалізувала низку проектів у Львові, у тому числі нові торгові та офісні центри «ЛАЗ-695» та Fabrick на території колишнього автобусного заводу.