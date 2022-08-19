4-поверхову клініку збудують на вул. Юрія Руфа, 6

На вул. Юрій Руфа (колишня вул. Некрасова) у Львові збудують 4-поверховий лікувально-діагностичний центр. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у п'ятницю, 19 серпня.

Нову приватну клініку збудують поблизу консультативної поліклініки Львівської обласної клінічної лікарні. Земельну ділянку за адресою вул. Юрія Руфа,6 раніше продала на аукціоні Львівська обласна рада. Містобудівні умови і обмеження на будівництво медцентру отримала львівська компанія «Інсула інвест».

Відомо, що тут збудують 4-поверховий лікувально-діагностичний центр з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією.

За даними YouControl, власником компанії «Інсула інвест» є львівський бізнесмен, власник кількох будівельних та інвестиційних компаній Олександр Берба. Раніше він був засновником низки компаній будівельної корпорації Avalon Inc, зараз є бенефіціаром ТзОВ «Авалон Плейс». Ще одна компанія Олександра Берби «Дакс Лейк» будує офіси, спортивний центр та апарт-готель на вул. Стрийській, 200а біля громадського простору з озером.

Додамо, що зараз компанія «Інсула інвест» веде будівництво торгового центру біля ринку «Новий» на вул. Садовій у Львові.