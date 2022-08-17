Спеціалізовану клініку відкриють на базі госпіталю у Винниках

На Львівщині з’явиться спеціалізована клініка протезування та реконструкції Superhumans. Створення закладу відбудеться шляхом модернізації та переустаткування державної лікарні, яка нині діє у Львівській області. Наразі розпочинається підготовка до реконструкції, повідомило 17 серпня МОЗ України.

МОЗ не вказало на базі якої державної лікарні створять спеціалізовану клініку, але по фотографіях, які воно опублікувало, зрозуміло, що мова йде про Львівський обласний госпіталь інвалідів воєн та репресованих ім. Юрія Липи.

Директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис підтвердив ZAXID.NET, що клініку будуть створювати на базі госпіталю у Винниках і вона вже повинна запрацювати навесні 2023 року.

Спеціалізована клініка має запрацювати вже навесні 2023 року

У клініці Superhumans робитимуть протезування дорослих і дітей, хірургічні операції з реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, а також лікуватимуть посттравматичний стресовий розлад.

При клініці працюватиме навчальний центр, де українських спеціалістів навчатимуть найкращі медичні фахівці з усього світу. Працюватиме більше ніж 100 найкращих лікарів зі США та ЄС.

Superhumans керуватиметься незалежною Радою директорів та медичною радою. До складу правління проекту Superhumans приєдналася перша леді України Олена Зеленська, а до медичної ради – міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Модернізація лікарні здійснюватиметься коштом благодійних внесків, адже бюджетне фінансування клініки на етапі реконструкції не передбачене. Вже у вересні фандрейзингова кампанія на підтримку Superhumans розпочнеться у США. Засновники мають намір також презентувати проєкт у Великій Британії та згодом у країнах Європейського Союзу», – сказано у повідомленні МОЗ.

Проект Superhumans створюється за ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один засновник проекту – Філіпп Грушко, член Наглядової ради TIS та координатор визначних інвестиційних угод на українському ринку.

СЕО Superhumans стане Ольга Руднєва, багаторічний керівник Благодійного фонду АнтиСнід в Україні.

«До створення Superhumans уже приєдналася зіркова команда амбасадорів, які будуть розповсюджувати інформацію, залучати кошти та професіоналів до проєкту. Зокрема це рок-зірка Стінг та його дружина, кінорежисерка і активістка Труді Стайлер, CEO та засновник фонду родини Річарда Бренсона Virgin United Джин Ольванг, актор Лієв Шрайбер, відомий американський винахідник та інноватор, засновник компанії Not Impossible Labs Мік Ебелінг», – повідомило МОЗ.