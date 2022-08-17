Нове обладнання, яке отримали лікарні Львівщини, допомагає рятувати життя людей

Попри повномасштабну війну і велике навантаження медична система при підтримці міжнародних партнерів модернізується. У медичні заклади надходить сучасне медичне обладнання, яке допомагає рятувати життя людей. Лікарні Львівщини вже отримали обладнання на 21 млн грн. І воно буде ще надходити в медзаклади до кінця року.

«Львівська область отримує сучасне медичне обладнання, на якому медики мають змогу працювати та рятувати життя навіть у такий непростий час»,– повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, понад 20 медичних закладів у 13 містах Львівщини вже отримали прилади загальною вартістю 21 млн грн: наркозно-дихальний апарат, 22 інфузійні насоси, 48 капнографів у комплекті з одноразовими адаптерами, 2 пересувні рентгенапарати, 22 апарати УЗД, 3 портативні кардіографи, 20 моніторів пацієнта, 18 систем для вакуумної терапії ран тощо.

До кінця вересня, твердять у МОЗ, компанії-виробники завершать постачати обладнання, тож регіон доотримає також 23 шприцеві насоси, 56 аспіраторів, 38 приладів (дитячих і дорослих) для реанімації, 25 отоскопів та офтальмоскопів, 11 ларингоскопів.

До кінця року Львівський обласний центр контролю та профілактики інфекційних хвороб і медзаклади отримають нове обладнання для забезпечення «холодового ланцюга»: 174 холодильники для зберігання вакцин, 93 морозильні камери для заморожування та зберігання холодоелементів, 151 комбінований холодильник з окремою морозильною камерою та льодовим захистом.

Окрім того, до 17 лікувальних закладів Львівщини розподілені 18 кисневих станцій, одна лікарня отримала ангіограф, шість лікарень – комп’ютерні томографи, ще чотири – рентгенапарати.

Суттєво оновився автопарк і у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, де поспілкувався з командою центру.

«За останні два роки для Центру було придбано 150 автомобілів швидкої допомоги, 10 з яких – повнопривідні автомобілі для забезпечення надання медичної допомоги в найвіддаленіших районах Львівщини. Після оновлення автопарку «швидких» на маршрутах не залишилося автівок старших за 5 років, що суттєво впливає на швидкість доїзду та прохідну здатність. У 2022 році Центр отримав від МОЗ ще 5 подібних авто», – сказано у повідомленні.