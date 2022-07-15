Єврокомісарка Стелла Кіріакідес та міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у Львові підписали угоду про участь України у програмі EU4 Health

У п’ятницю, 15 липня, у Львові підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про співпрацю в медичній галузі.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у одній з лікарень Першого медичного об’єднання єврокомісарка з питань охорони здоров’я ЄС Стелла Кіріакідес та міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підписали угоду про участь України у програмі EU4 Health.

За словами Стелли Кіріакідес, підписання цієї угоди дозволить Україні отримувати додаткове медичне фінансування від країн ЄС, а очільник МОЗ зможе напряму звертатися до міністрів країн Європейського Союзу.

«Сьогодні маємо історичну подію. Ця угода дозволяє системі охорони здоров’я інтегруватись у європейський простір. Ми своєю працею, своєю відданістю показали, що ми є європейцями, що в нас цінності європейські. Сьогодні Європа показала, що вважає нас своєю родиною», – зауважив сказав Віктор Ляшко.

Одним із важливих пунктів документа є пошук партнерів для будівництва реабілітаційного центру за проєктом «Незламні» у Львові. Національний центр надаватиме належну медичну допомогу всім українцям, які постраждали внаслідок військових дій РФ.

«Це суттєвий крок до здійснення нашої мети – будівництва Національного реабілітаційного центру "Незламні" у Львові», – додав міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, що загальний бюджет програми EU4 Health на 2021-2027 роки становить 5,3 млрд євро. Отримувати фінансування на проєкти покращення охорони здоров’я зможуть органи державної влади, неурядові організації, малий і середній бізнес на рівних умовах, як і їхні колеги з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії.