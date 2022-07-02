Візуалізація майбутнього Національного центру реабілітації «Незламні», який збудують у Львові

Мерія польського міста Вроцлав долучиться до фінансування Національного реабілітаційного центру «Незламні», який планують побудувати у Львові, та виділить на будівництво 1 млн євро. Про це йшлося у суботу, 2 липня, під час візиту мера Вроцлава Яцека Сутрика до Львова.

«Львів є нашим братерським містом і добрим другом. Ми підтримуємо вас, українців, ми – з вами», – цитує Яцека Сутрика прес-служба львівської мерії.

«Ось так, крок за кроком, завдяки друзям та партнерам, йдемо до здійснення нашої великої мети. Unbroken – це екосистема підтримки та турботи про людей, які постраждали від війни», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Вроцлава Яцек Сутрик перебуває з візитом у Львові (фото ЛМР)

Також мери обох міст відвідали львівську лікарню, де лікують важкопоранених евакуйованих українців, та поспілкувались з мешканцями одного із модульних містечок. Опісля – вшанували пам’ять професорів на Вулецьких пагорбах, а відтак долучились до публічної дискусії Харківської школи архітектури, що триває в місті.

Національний центр реабілітації «Незламні» запрацює на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова. Для нього мають збудувати новий корпус. Планується, що щорічно в центрі лікуватимуть понад 50 тис. пацієнтів та проводитимуть понад 10 тис. операцій.

До фінансування будівництва центру вже долучилась низка українських та міжнародних компаній, серед яких «АТБ», «Symfony Solutions», «Space Art», Група PZU S.A. та посольство Швейцарії в Україні. У день презентації проекту меценати зібрали понад 2 млн євро, а міська рада німецького міста Фрайбург виділила 1 млн євро на будівництво гуртожитка для пацієнтів реабілітаційного центру, який збудують поруч.