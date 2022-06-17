Реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова

Мерія німецького міста Фрайбург виділить 1 млн євро на будівництво соціального гуртожитка для пацієнтів Національного реабілітаційного центру «Незламні», який планують побудувати у Львові. Про це у пʼятницю, 17 червня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Будівлю зведуть поруч майбутнього медичного закладу. Сам реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова.

«Це дасть змогу пацієнтам, які приїжджають на реабілітацію, жити біля лікарні в комфортних умовах і не бути ізольованими. Цей проект – зміна системи реабілітації в Україні: лікування хворих, протезування, фізична та психологічна реабілітація, житло для них, спорт та робота», – повідомив Андрій Садовий за підсумками зустрічі з міським головою Фрайбурга Мартіном Горном.

Національний центр реабілітації включатиме післяопераційну, травматологічну, післяопікову, фізичну, психологічну, психосоціальну реабілітацію, а також виготовлятиме протези та друкувати кісткові 3D-імплантати. У ньому надаватимуть допомогу насамперед ветеранам та цивільним, постраждалим під час війни.

На першому етапі в центрі облаштують шість нових операційних та 180 ліжок для пацієнтів у нинішньому приміщенні лікарні швидкої допомоги. Наступним кроком стане будівництво нового реабілітаційного центру площею 25 тис. м2 з сучасним обладнанням. Щорічно у центрі лікуватимуть понад 50 тис. пацієнтів та проводитимуть понад 10 тис. операцій.

На будівництво центру загалом необхідно 77 млн євро. Нещодавно на Форумі донорів для вдалось зібрати 2,1 млн євро.