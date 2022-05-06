У центрі надаватимуть допомогу постраждалим внаслідок війни

У Львові планують збудувати один з найбільших центрів реабілітації для постраждалих внаслідок війни. Про це міський голова Львова заявив 6 травня, долучаючись онлайн до саміту «Солідарність з Україною: свідчення війни», що відбувся у Страсбурзі.

Андрій Садовий розповів, що до Львова щодня доставляють десятки поранених внаслідок російських обстрілів, які потребують допомоги. Тому місто має намір збудувати центр реабілітації і закликав підтримати реалізацію цього проекту.

«Внаслідок війни в Україні тисячі людей потребують допомоги. Ми вирішили вибудувати у Львові один з найбільших у світі центрів реабілітації. Це і фізична, і психологічна реабілітація. І ми шукаємо підтримки для реалізації такого масштабного проекту», – сказав мер Львова.

Андрій Садовий звернувся до учасників саміту «Солідарність з Україною: свідчення війни» із закликом підтримати Україну і повністю ізолювати Росію в усіх сферах життя.

«Ми бачимо, як Росія стала країною нацистів і фашистів. Ми повинні сьогодні заблокувати Росію, відмовитися від російського газу і нафти, блокувати їхні спортивні, культурні організації. Має бути повна блокада», – наголосив Андрій Садовий.

Зазначимо, Львів приймає найбільшу кількість переселенців із східних регіонів, де йдуть бойові дії. Тут їх селять, надають медичну та іншу допомогу.