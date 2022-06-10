У п’ятницю, 10 червня, під час Форуму донорів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко презентував проект центру Національного центру реабілітації «Незламні», який збудують у Львові. Медики розповіли про особливості його роботи. Для будівництва Центру зібрали вже понад 2 млн євро.

Реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова. Там буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Щорічно у центрі лікуватимуть понад 50 тис. пацієнтів та проводитимуть понад 10 тис. операцій. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези, тут їх і виготовлятимуть.

«Українські спеціалісти придумали і в експериментальному режимі запустили роботизоване протезування. Вони виготовили руку-робот, яка повністю замінює кінцівку. Ця рука зараз є в нас в лікарні і вже наступного тижня ми будемо її встановлювати», – зазначив генеральний директор Першого медичного об’єднання Львова Олег Самчук.

Очільник МОЗу Німеччини Карл Лаутербах, який відкрив Форум донорів у Львові, зазначив, що Німеччина допомагатиме пораненим під час війни українцям, зокрема, із важкими опіками і тим, хто втратив кінцівки. 200 медиків німецької асоціації лікарів уже зголосилися працювати в Україні.

«Німеччина забезпечуватиме протези, а фахівці проводитимуть навчання, щоб українські лікарі могли в майбутньому самі обслуговувати пацієнтів, які потребують протезування. Також окремо пропонуємо допомогу в постачанні медикаментів і навчанні українських медиків для лікування опіків», – сказав Карл Лаутербах.

Національний центр реабілітації України включатиме післяопераційну, травматологічну, післяопікову, фізичну, психологічну, психосоціальну реабілітацію, а також виготовлятиме протези та роботизовані пристрої. У ньому надаватимуть допомогу ветеранам та цивільним постраждалим під час війни.

Для реабілітаційного центру збудують нове приміщення площею 25 тис. м2

Як зазначено на сайті майбутнього центру, на першому етапі облаштують 6 нових операційних та 180 ліжок для пацієнтів у нинішньому приміщенні. Наступним кроком стане будівництво нового реабілітаційного центру площею 25 тис. м2 з сучасним обладнанням. Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що реабілітаційний центр «Незламні» не обмежується будівництвом однієї будівлі.

«Наше завдання – вибувати екосистему. Люди, які отримують тут допомогу, повинні десь жити та комфортно добиратися до медзакладу. За цим проектом ми збудуємо трамвайну колію, від центру міста до лікарні. Також людям треба тут працювати. Нас цікавить, щоб люди жили повноцінним життям. Щоб вони могли вчитися, працювати і жити на повні груди», – сказав Андрій Садовий.

Реабілітаційний центр збудують за підтримки Міністерства охорони здоров’я, Міністерства у справах ветеранів України, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради, а також іноземних партнерів, яких закликають фінансово підтримати цей проект.

На Форумі донорів для будівництва Національного реабілітаційного центру «Незламні» у Львові вдалось зібрати 2,1 млн євро із 77 потрібних. Підтримати проект вже зголосились компанії «АТБ», Symfony Solutions, Space Art, Група «ПЗУ Україна» та посольство Швейцарії в Україні. Раніше пожертви перерахували добродійники з Тайваню. Проект підтримали фронтмен групи «U2» Боно та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, які виступили на Форумі донорів.

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