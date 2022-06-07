Старі будівлі реконструюють, не нагромаджуючи нового будівництва

У Львові збудують Центр соціальних інновацій при монастирі редемптористів (УГКЦ). Для цього проведуть реконструкцію двох нежитлових споруд, що належать до території монастиря біля церкви Непорочного зачаття Богородиці на вул. Івана Франка, 58. Одна із них є історичною будівлею, але не має охоронного статусу та в незадовільному стані. В іншій працює школа, яка сильно обмежена у просторі. Як повідомляє прес-служба міської ради, журі обрало переможця всеукраїнського конкурсу.

У 2020 році релігійна організація «Львівська провінція згромадження найсвятішого ізбавителя (редемптористи) УГКЦ» за підтримки благодійників та інвестора зініціювали реконструкцію будівлі №58 на вул. Франка під Центр соціальних інновацій. Складне розташування будівлі та історична забудова ускладнили цей процес. Міська рада оголосила всеукраїнський відкритий архітектурний бліц-конкурс. Завданням для учасників конкурсу було розробити проект фасадів та об’єму центру, не сильно змінюючи вже сформоване історичне середовище. А також забезпечити ефективне наповнення будівлі громадською та соціальною функціями.

Переможцем конкурсу обрали проект архітекторів Валентина Шароватова, Ольги Криворучко, Анастасії Нікуліної, Данила Галанджія, Марії Гасюк, Анастасії Гапанович, Юрія Криворучка зі Львова. Їхній проект відрізняється від інших, що подавались на конкурс.

«Тоді як всі намагалися різними прийомами запропонувати новий об’єм, що продовжив би рядову забудову, переможці пішли кардинально іншим шляхом. Їхня пропозиція зберігає існуючу одноповерхову історичну будівлю. Крім того, проектований об’єкт за рахунок свого просторового рішення зберігає звиклу оглядовість на території монастиря, але водночас закриває брандмауер існуючого житлового будинку новим витриманим фасадом», — пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Проект майбутнього Центру соціальних інновацій

Члени журі відзначають вдале рішення з відкритістю внутрішніх просторів проектованої споруди до території монастиря. Великий відкритий скляний фасад зорієнтований на внутрішній зелений двір утворює добрі умови приміщень для реабілітації на міській вулиці зі жвавим рухом.

«Вражає прийом примикання будівлі клином, який створює ілюзію, що ніякої добудови немає. Цікавим є вирішення внутрішнього простору будівлі. Оптимальне і не роздуте по площах планування містить всі необхідні приміщення і функції. Велика панорамна віконна система з торця будівлі, з виглядом на зелену паркову зону, демонструє органічну візуальну інтеграцію інтер’єру з природою, а панорамне засклення галереї коридору з видом на внутрішній двір та будівлю церкви несе в собі послання відкритості церкви для людини», – прокоментував обраний проект член журі конкурсу, архітектор Марко Савицький.

Як наголосила керівниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко-Швець, новостворений об’єкт стане цікавим фоном, на тлі якого добре експонуватимуться історичні будівлі вулиці та пам’ятка архітектури – костел і монастир редемптористів. Своєю незвичною конфігурацією проектована будівля ніби розчиняється у просторі, каже Лілія Онищенко. З одного боку, вона закриє непривабливий глухий торець теперішнього будинку, а головним фасадом розвернеться до монастирського подвір’я. Внутрішній простір центру переходить у сад та двір перед монастирем.

Візуалізація обраного проекту

У новому Центрі соціальних інновацій редемптористи будуть займатися місійною діяльністю, що включає в себе соціальну складову. Там буде працювати центр для дітей з розладами аутичного спектру, надаватися психологічна допомога та супровід, підтримка батькам та дітям, а також простір для зустрічей молодіжних спільнот.

«Це вагомий соціальний об’єкт, що несе важливу місію для дітей, молоді та людей різного соціального статусу, з іншого – одна з небагатьох ділянок історичного центру Львова, які можуть отримати новий імпульс у ХХІ столітті. Власне, з цього і виникла необхідність проведення конкурсу, що початково оголосили у бліц-форматі», – зазначив Антон Коломєйцев.

Як раніше анонсували отці-редемптористи, втілити проект планують до 2023 року.