Sich – це житловий комплекс, збудований за принципом «живи, працюй, відпочивай»

Благодійний фонд Hope UA презентував у Європі проект соціального житла для вимушених переселенців Sich – житлові комплекси малоповерхової забудови з усією необхідною інфраструктурою та робочими місцями. Делегація фонду відвідала Люблін, Братиславу, Відень, Брно та Прагу, де зустрілася з представниками українських посольств, місцевої влади та організацій, які надають гуманітарну допомогу українцям.

Що таке Sich

Sich – це житловий комплекс, збудований за принципом «живи, працюй, відпочивай», або «місто в місті». Назва походить від козацької Січі – це окрема еко-система, яка сама себе забезпечує. У комплексі мають бути 4-поверхові будинки з 1-3-кімнатними квартирами, а також обов’язкова інфраструктура першої потреби – супермаркет, аптека, дитячий центр чи садочок, школа, амбулаторія, кафе, коворкінг, салони краси, ЦНАП тощо.

З огляду на війну обов’язковим елементом комплексу є бомбосховище, яке також виконуватиме функції публічного простору. Додатково тут можна буде збудувати басейн, теплиці, готель, коворкінг, офіси – усе, що потрібне для комфортного проживання, а також забезпечення мешканців робочими місцями.

За словами керівника фонду Hope UA Романа Гринкевича, мета проекту Sich – зрушити з місця проблему житла для вимушених переселенців та економічного розвитку держави.

«Sich – це не про будівлі. Це про людей, про забезпечення робочими місцями, про створення нових ідей. Мета проекту – об’єднати людей в одну еко-систему, імплементувати європейські цінності, дати людям можливість жити по-новому, дати їм надію», – говорить він.

Проект Sich уже охоплює Львівську, Житомирську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку області. Держава виділяє ділянки під будівництво, фонд адаптує під них проект та шукає інвесторів, чиї контакти далі передає державним установам. Уже знайшли донора для будівництва котеджного містечка поблизу Львова, і зараз відбувається тендер серед підрядників. Вирішувати, хто саме отримає соціальне житло, буде держава.

Як минули презентації в Європі

Делегація фонду Hope UA зустрілася з генеральним консулом України в Любліні В’ячеславом Войнаровським та головою осередку українців в Кракові Андрієм Олійником, у Братиславі – з постійними партнерами з посольства України та з представниками Міністерства закордонних справ Словаччини, у Відні – з представниками посольства України та фонду YoUkraine, у Празі – з представниками українського посольства, а в Брно – із заступником губернатора Південноморавського краю Лукашем Дубецем та консулом України Анною Прошко, а також представниками місцевого будівельного бізнесу.

«Наша мета – це відбудова України українцями з наших матеріалів, яких є вдосталь. Будівництво таких проектів слугуватиме серйозним поштовхом для економіки, забезпеченням тисячі українців робочими місцями, і саме тому ми шукаємо підтримку в Європі і маємо на меті якомога більше популяризувати Sich там», – пояснює Роман Гринкевич.

Що далі

Представників фонду Hope UA запросили виступити на безпековому форумі Globsec на панелі про донорство України, який відбудеться на початку червня у Словаччині. Команда продовжує шукати донорів для будівництва соціального житла і вже планує подальші поїздки в інші європейські країни.

Долучитися до проекту можна, заповнивши форму на сайті фонду або ж звернувшись на електронну пошту: charitablefoundationhope.ua@gmail.com, або телефоном: +380 (67) 326 52 05.