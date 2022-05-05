Hope UA – український благодійний фонд, заснований у Львові для допомоги військовим та людям, які постраждали від війни з Росією. За два місяці підприємці та волонтери, об’єднані довкола заради перемоги України, надали понад 2 тис. тонн гуманітарної допомоги на понад 4 млн доларів. Окрім цього, співзасновники фонду розробили проект соціального житла для вимушених переселенців, а також надають юридичну і психологічну підтримку постраждалим.

Детальніше про діяльність фонду, його здобутки, плани та перспективи, розповів керівник Hope UA Роман Гринкевич.

З чого почалася історія фонду Hope UA?

Фонд почав діяти буквально з другого дня війни. Зібралася група небайдужих підприємців з різних галузей, які розуміли, що в такий складний час не можна сидіти склавши руки і потрібно забезпечити надійний тил для військових, які дають нам можливість продовжувати працювати. Оскільки Львівщина стала своєрідним плацдармом надання гуманітарної допомоги та передачі її далі, ми вирішили заснувати благодійний фонд, знайшли приміщення і зробили тут злагоджений механізм. Зараз у фонді працює близько 50 людей.

Яку допомогу і кому ви надаєте?

Через наш склад проходять екіпіровка, бронежилети, їжа, одяг – усе, про що нас просять на сході. Ми тут все сортуємо, рахуємо, фіксуємо – документально з мокрими печатками, на фото та відео, оскільки потім про все звітуємо нашим партнерам. Станом на зараз через наш склад пройшло більше 2 тис. тонн гуманітарки різного типу на понад 4 млн доларів, зокрема, близько 3,5-4 тисяч бронежилетів та 2,5 тис. касок. Частина бронежилетів до нас приходить у розібраному вигляді, тому в нас на складі є люди, які займаються їхнім комплектуванням.

Ми допомагаємо військовим, відправляємо гуманітарну допомогу по школах, у яких живуть переселенці, у лікарні. Ми не обираємо навмання, а контактуємо з обласною військовою адміністрацією, яка нам каже, куди потрібно поїхати. Також ми координуємо свої дії з Міноборони, Мінінфраструктури і міською радою Львова. Тобто переважно ми співпрацюємо з державними установами – обласними військовими адміністраціями, військовими госпіталями, лікарнями, військовими частинами. Крім того, до нас звертаються по допомогу телефоном, через соцмережі та сайт небайдужі люди, військові.

Таких людей ви перевіряєте? Як далі відбувається цей ланцюжок допомоги?

Ми просимо надіслати документи, наприклад, про приналежність до певної військової частини, перевіряємо додатково через соцмережі. У нас є кол-центр, який обробляє звернення, потім ми дивимося, що маємо на складі. Якщо чогось немає – шукаємо, де можемо це замовити. Отримавши все необхідне, сортуємо в окремий пакунок та відправляємо. Наприклад, прийшов запит та спортивні штани для поранених військових, і ми шукаємо зараз їх по конфіскатах, секонд-хендах.

22-23 квітня, на Великдень, ми розвезли 300 подарункових наборів родинам загиблих військових у Львові, Самборі, Стрию, Золочеві, пораненим у львівському військовому госпіталі та переселенцям зі сходу України в передмісті Львова.

А з ким ви співпрацюєте?

Від початку нашою ціллю була співпраця з офіційними партнерами, щоб надавати якісну гуманітарну допомогу, медичне та тактичне спорядження, бронежилети і каски. Зараз ми співпрацюємо з понад 15 державами, у тому числі з фондами World Central Kitchen та Spirit of America.

Ми тісно співпрацюємо з фондом «Я Волноваха», який надає гуманітарну допомогу людям на окупованих територіях Донецької області. Фонд очолює Яніна Лубінець – дружина нардепа Дмитра Лубінця, який входить до делегації України для переговорів з Росією. Саме цей фонд забезпечує розвезення гуманітарної допомоги по важкодоступних районах Донецької та Луганської областей.

Ви плануєте продовжувати діяльність фонду після війни?

Так. Основний напрямок, який ми зараз розвиваємо, – соціальне житло. Ми розробляємо проектно-кошторисну документацію для кількох проектів приватних будинків та цілого житлового кварталу багатоповерхівок. Зараз ми шукаємо під них земельні ділянки у Житомирській та Львівській областях. За нашим задумом, будівництво має зайняти від 2 до 5 місяців, проте це буде не тимчасове, а постійне житло з гарантією на 50-100 років. Ми не хочемо, щоб наші люди жили в гідних умовах, тому у цих кварталах буде необхідна інфраструктура – дитсадок, супермаркет, аптека, амбулаторія, пошта, кафе. Цього тижня ми презентуємо цей проект у Європі – у Любліні, Кракові, Брно, Празі, Братиславі, Відні, будемо зустрічатися з бізнесменами, політиками, журналістами та шукати партнерів для реалізації цього задуму.

Крім того, ми почали надавати юридичну і психологічну підтримку, що буде актуальним і після завершення бойових дій. Наші юристи допомагають внутрішнім переселенцям з отриманням соціальних виплат та вирішенням різних реєстраційних питань. Їхні контакти можна знайти на нашому сайті. Психологічну допомогу надає Інститут когнітивного моделювання «Розкажи мені».

Звідки у вас фінансування?

Ми запустилися виключно на власні кошти, і зараз тільки починаємо збирати благодійну допомогу, оскільки власні ресурси вичерпуються. Зараз на діяльність фонду ми витратили вже близько 20 млн грн. Тепер ми намагаємося кооперуватися з іншими фондами, як-от з «Я Волноваха», а також закликаємо небайдужих людей долучатися пожертвами та допомагати нам виконувати свою місію. Так само ми шукаємо міжнародних партнерів, які зможуть надати фінансову підтримку. Раніше наші полиці були пусті, але зараз вже багато продукції є в Україні, і її легше, швидше та дешевше купити тут. Наприклад, умовний вантаж із США коштує 30 тис. доларів, а його логістика – 15-20 тис. доларів. Це 15-20 тисяч, які можна використати в Україні для підйому економіки нашої держави.

Яка допомога, крім фінансової, вам потрібна? Чи треба вам юристи та психологи?

Юристи вже є. Ми співпрацюємо з двома адвокатськими об’єднаннями, загалом це 8 юристів, які за перші 4 дні роботи отримали вже понад 150 дзвінків. Напрямок психологічної допомоги ми тільки запускаємо, тому поки що співпрацюємо лише з двома психологами. Якщо хочете долучитися – пишіть нам та долучайтеся, оскільки це дуже важливо зараз.

Загалом у нас на сайті можна заповнити форму як надавача, так і отримувача допомоги. На деякі акції ми збираємо волонтерів, тож слідкуйте за нашими сторінками у Facebook та Instagram. Наприклад, зараз ми збираємо дитячі книжечки для дітей українських переселенців у Чехії, їх можна приносити на вул. Героїв УПА, 72, корпус 8. Загалом ми будемо бачити серед нас креативних людей, які запропонують щось цікаве.