Плани Фонду обговорили на зустрічі з головою ЛОВА Максимом Козицьким

Заснований у США благодійний фонд «Help Heroes Of Ukraine Inc, NFP» («Допоможи Героям з України») відкриє офіс у Львові. Про такі плани ішлося під час зустрічі начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та представників Фонду. Під час зустрічі сторони обговорили поточні потреби українських військових частин, які перебувають на передовій, а також бригад, які дислокуються на Львівщині.

Завдяки благодійній організації вже вдалось закупити бронежилети, каски, оптичні пристрої для виконання військових завдань уночі. Усе відправляють на фронт, повідомляє прес-служба ЛОВА.

«Ліцензія, яку ми отримали від Уряду США, дозволяє закуповувати товари подвійного призначення, зокрема військову амуніцію, та експортувати її на потреби нашої армії. За час діяльності Фонду чималу кількість контейнерів із засобами індивідуального захисту вже отримали українські воїни на передовій. Ми хочемо, щоб допомога, яка сформувалась у США, максимально була використана українськими бійцями», – говорить координатор БФ Володимир Заболотовський.

«Після перемоги ми не зупинятимемо свою діяльність. Усі зусилля спрямуємо на відбудову України та допомогу людям, які через війну чимало втратили», – додає він.

Фонд «Допоможи Героям з України» створений в США у перші дні війни проти України. Його утворили українці, які там проживають і які захотіли докласти максимальних зусиль, щоб допомогти нашим захисникам здобути перемогу якнайшвидше.