Втрати росіян у війні проти України.

Ка-52 - це російський бойовий вертоліт, який використовується як командирська машина армійської авіації

Підрозділи ЗСУ знищили російський бойовий гелікоптер Ка-52 «Алігатор», вартість якого становить близько 15 млн доларів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. «Другий збитий Ка-52 «Алігатор» розрахунком ПТРК «Стугна-П»», – йдеться в повідомленні. Ка-52 «Алігатор» – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, що здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. «Стугна-П» – українсьний ПТРК, оператор якого керує вогнем із захищеної позиції за допомогою дистанційного керування, не знаходячись безпосередньо біля пускової установки. Вартість ракети складає від 20 до 50 тис. доларів США залежно від умов контракту.

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