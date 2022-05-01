Попередній удар по окупованому Зміїному острову Збройні Сили України завдали 27 квітня

У суботу, 30 квітня, Збройні сили України нанесли удар по позиціях російських окупантів на острові Зміїний. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито три зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням, – сказано в повідомлені.

При ударі по Зміїному втрат зазнав також особовий склад окупаційного контингенту Росії на острові, але точну цифру встановити поки неможливо. Інформують про ліквідацію 42 російських окупантів.

Крім того, у відомстві повідомили, що при нових спробах розвідування ворог втратив ще 2 безпілотники «Орлан-10» на Миколаївщині. На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби «Реппелент-1».

Нагадаємо, попередній удар по Зміїному острову Збройні Сили України завдали 27 квітня. Тоді був знищений один самохідний ЗРК і невстановлена кількість російських солдатів.