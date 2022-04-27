ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на острові Зміїний
Внаслідок удару знищено зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10»
Збройні сили України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Наші війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврійське й Нова Зоря, але успіху на мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався», – йдеться у повідомлені.
В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному.
Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються.
Зараз корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення.
Нагадаємо, що на початку масштабного військового вторгнення російські війська атакували український острів Зміїний.
Фактично він захоплений російськими окупантами з перших днів війни.