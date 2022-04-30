Сили оборони України відновили контроль над низкою населених пунктів Харківщини

У результаті наступу підрозділи Сил оборони України на Харківщині відновили контроль над низкою населених пунктів. Про це повідомили у звіті Генштаб ЗСУ.

Мова йде про селища Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

За даними Генштабу, угруповання військ держави-терориста Росії продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по Харкову.

На Ізюмському напрямку окупанти силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, а також повітряно-десантних військ пробують наступати у напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов’янськ.

Крім того, Росія продовжує зосереджувати сили на тимчасово зайнятих територіях Харківської області: так, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Крім того, окупанти нарощують систему протиповітряної оборони та ведуть повітряну розвідку над позиціями підрозділів ЗСУ в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.