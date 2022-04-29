Бійцями ЗСУ було звільнено від окупантів село Руська Лозова поблизу Харкова. Про це повідомила прес-служба розвідки.

Зазначається, що силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині.

Наразі воно повністю під контролем ЗСУ. Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород.

Саме з цього передмістя ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова.

Нагадаємо, що за даними генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.