Росіяни зосередилися на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та обстрілює позиції ЗСУ на окремих напрямках. Про це йдеться к зведенні генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.

На Слобожанському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою недопущення перегрупування українських військ ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування підрозділів ЗСУ в Маріуполі, у районі заводу «Азовсталь».