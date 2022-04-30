Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не повідомляти про звільнені населені пункти, допоки про це офіційно не повідомить Генштаб ЗСУ чи Міністерство оборони. Відповідний заклик вона оприлюднила після того, як інформацію про звільнення села Руська Лозова Харківської області першим поширив блогер та журналіст Денис Казанський.

«Вчора знов відбувся показовий випадок шкідливої для оборони публічності. Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати. Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати», – написала Маляр у Facebook у ніч на суботу, 30 квітня.

За її словами, після появи цієї інформації у Руській Лозовій почалось загострення через активізацію росіян, унаслідок чого одна людина загинула і 12 отримали поранення.

«Так, цю інформацію вам можуть надавати знайомі військові прямо з передової, але право її публічно поширювати належить Генштабу та Міноборони. Бо ця інформація є частиною військової операції. Не треба все що ви знаєте писати в соцмережах», – закликала Маляр.

Вона наголосила, що ворог чутливий до публічності і після неофіційних повідомлень про звільнені населені пункти починає їх знову атакувати.

Заступниця міністра оборони додала, що коли ЗСУ надійно закріпляться на рубежі, тоді інформація про те, що населений пункт справді звільнений, стане публічною.

Нагадаємо, першим про звільнення Руської Лозової від російських загарбників повідомив блогер і журналіст Денис Казанський. Згодом його допис поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони, після чого її розтиражували ЗМІ.

Додамо, що саме з Руської Лозової росіяни прицільно обстрілювали інфраструктуру й житлові масиви Харкова.