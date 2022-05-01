У Львові на вул. Залізничній, 7 запрацював новий медичний центр МоноДоктор. Окрім профільних лікарів, у медцентрі є сучасне діагностичне обладнання і власна лабораторія.

Як розповіли ZAXID.NET у медичному центрі МоноДоктор, відкриття планувалось на середину березня, та цьому завадила війна Росії проти України. Попри складну ситуацію, медзаклад вирішили таки відкрити – щоб дбати про здоров'я українців і підтримувати економіку країни.

У медичному центрі МоноДоктор на вул. Залізничній, 7 можна отримати невідкладну та планову допомогу від кваліфікованих спеціалістів наступних напрямків:

Сімейний лікар

Терапевт

Педіатр

Гінеколог

Травматолог

Ендокринолог

Ревматолог.

Також тут є змога пройти усю діагностику з обладнанням експертного класу у «MonoDiagnostic» та здати аналізи у сучасній лабораторії «MonoLab».

У медцентрі МоноДоктор діє соціальний проект, що дає змогу безкоштовно отримати якісну медичну допомогу постраждалим від війни: військовим і переселенцям.

«Робота з іноземними фондами, компаніями, асоціаціями, лікарями, консультація наших громадян, які за межами України, надання можливості працювати усім спеціалістам, які також були змушені покинути власну домівку – це те, над чим інтенсивно працює команда медичного центру МоноДоктор. Адже ми працюємо для того, щоб здоровий дух був у здоровому тілі, а майбутнє нашої вільної незалежної держави прийшло якнайшвидше», – кажуть у медичному центрі.

Більше про повний перелік безоплатних послуг можна дізнатися за посиланням.

Медичний центр МоноДоктор працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00 а в суботу – з 9:00 до 17:00 Записатись на прийом та отримати додаткову інформацію можна за номером (093)00 00 303.