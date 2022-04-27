Кров потрібна усіх груп

Львівському обласному центру служби крові потрібні донори. Кров потрібна різних груп. Тож усіх, хто може стати донором, просять зголошуватися з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 13:00 у Центр служби крові на вул. Пекарська, 65.

Донорів, як дізнався ZAXID.NET, тут готові приймати впродовж двох тижнів.

Стати донором можуть усі бажаючі віком від 18 до 55 років. Перед здачею крові ввечері слід повечеряти пісними стравами, без масла, сала, ковбас тощо. Вранці випити лише солодкий чай чи каву з сухим печивом.

Консультацію можна отримати за тел: 276-97-68.

Тож львів’ян і мешканців області просять долучитися до доброї справи, стати донором, аби врятувати життя дитині чи дорослому.