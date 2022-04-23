За час війни в Україні пошкодили 326 медустанов, 36 лікарень зруйновані повністю

За час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого по 16 квітня, на українські лікарні було здійснено 162 атаки, під час яких 52 людини отримали поранення і 73 загинули. Мішенями нападів російських військових стають медичні установи, транспорт, персонал, пацієнти, матеріали і склади, повідомила 23 квітня УНІАН з посиланням на ВООЗ.

«Атаки на охорону здоров'я порушують міжнародне право і загрожують життю. Медичні працівники, лікарні та машини швидкої допомоги ніколи не повинні ставати мішенями», – твердять у ВООЗ.

Регіональний директор ВООЗ в Європі Ханс Генрі Клюге заявив, що ВООЗ працює над тим, щоб медичні товари доставлялися в міста і села по всій Україні, незважаючи на атаки.

«Мир - єдиний шлях вперед. Я знову закликаю Російську Федерацію зупинити війну», – заявив генсек ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у ЗМІ, що в Україні за час війни пошкоджено 326 медичних установ, з яких 36 зруйновані повністю. На відновлення лише зруйнованих лікарень за попередніми підрахунками потрібно 12,82 млрд грн.