У містах, де тривають бойові дії, лікарі оперують, приймають пологи у підвалах лікарень

Депутатська комісія з питань охорони здоров’я та материнства Львівської обласної ради запропонувала облаштувати бомбосховища в обласних багатопрофільних медичних закладах з реанімацією, операційними тощо, аби там у разі небезпеки надавати повноцінну медичну допомогу, повідомила 21 квітня ЛОР.

За словами голови комісії Анни Ярмоли, в умовах воєнного стану першочерговим завданням медиків є збереження можливості надавати якісну медичну допомогу всім мешканцям Львівщини і внутрішньо переміщеним особам.

«Нам необхідно в багатопрофільних лікарнях облаштувати бомбосховища, де б могла надавалася повноцінна медична допомога. Треба, наприклад, розгорнути реанімаційне і операційне відділення, передбачити вентиляцію, санвузли тощо. Це є надзвичайно актуальною під час війни, бо за нею стоять життя людей», ­– наголосила Анна Ярмола.

У містах, де тривають активні бойові дії, кажуть депутати, медичний персонал та пацієнти неодноразово були змушені переховуватися в укриттях не кілька годин, а кілька днів. А десятки повністю знищених російськими окупантами лікарень доводять, що слід бути готовими до всього та подбати про здоров`я та безпеку пацієнтів й лікарів.

Депутати звернулися до Львівської ОВА з проханням знайти фінансову можливість якнайшвидше організувати бомбосховища в лікарнях за всіма необхідними стандартами.