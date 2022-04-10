Донорські органи доставили до Львова, де і провели трасплантацію органів

Львівські трансплантологи спільно з лікарями Нововолинської центральної міської лікарні провели трансплантації нирок двом пацієнтам – 52-річній мешканці Мукачева і 48-річному жителю Волині. Під час трансплантації лунали сирени, були повідомлення про вибухи на заході України, але лікарі продовжували рятувати життя, повідомила у Facebook Нововолинська ЦМЛ.

Донором органів для двох пацієнтів встала 64-річна мешканка Нововолинська, яку у непритомному стані госпіталізували у Нововолинську ЦМЛ. Лікарі діагностували у неї геморагічний інсульт. Вибратися з цього стану пацієнтка не змогла, лікарі констатували смерть мозку і рідні дали дозвіл на забір органів.

Пересадку нирок провели спільно львівські і нововолинські лікарі

Нирки у спеціальному боксі доставили в одну із лікарень Львова, де і провели їх пересадку двом пацієнтам, власні нирки яких не працювали.

«Мешканка Нововолинська змогла врятувати життя 52-річній жінці з Мукачева та 48-річному чоловіку з Волині. Відтепер вони мають змогу повноцінно жити. Медики працювали під звуки сирен та повідомлення про вибухи на заході України. Доки російські окупанти забирають життя, лікарі продовжують їх рятувати», – сказано у повідомленні.

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