Попри війну, дві мешканки із Івано-Франківська і Тернополя отримали шанс на повноцінне життя заом мещка

Трансплантологи Першого територіального медичного об'єднання Львова провели дві трансплантації нирки від посмертного донора. Шанс на повноцінне життя отримали 19-річна дівчина з Івано-Франківська і 37-річна мешканка Тернополя, повідомило 10 березня МОЗ України.

Пересадку нирок провели 7 березня. Стан двох реципієнток стабільний.

19-річна дівчина з Івано-Франківська та 37-річна жінка з Тернополя мали ниркову недостатність, перебували на гемодіалізі і пересадка донорської нирки для них була шансом на життя.

«Донором став 40-річний чоловік, який потрапив до Івано-Франківської обласної лікарні з інсультом. Усі спроби його врятувати, на жаль, виявилися безрезультатними. Після того, як лікарі діагностували у чоловіка смерть мозку, його дружина погодилася дати дозвіл на трансплантацію для порятунку інших людей», – сказано у повідомленні.

Операції паралельно виконували дві команди львівських трансплантологів.

Загалом з початку року вітчизняні фахівці виконали вже 62 трансплантації.

«Наші лікарі щодня борються за кожне життя на всіх фронтах. Тому що кожне людське життя становить для нас цінність – і це відрізняє нас від орд окупантів», – повідомило МОЗ.