Латвійські медики допоможуть українським колегам оперувати важкопоранених
Разом вони вже провели складну 6-годинну операцію
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До Києва прибули лікарі-професіонали з Латвії, Мартінс Малзубріс з Ризького травматологічного шпиталю й Шпиталю травматології і ортопедії та Олафс Ліберманіс зі Шпиталю травми, щоб допомогти українським медикам провести складні мікрохірургічні операції пораненим, повідомило МОЗ України.
У середу, 9 березня, латвійські і українські травматологи разом уже провели надскладну 6-годинну операцію.
«Протягом декількох днів латвійські хірурги організували додаткову операційну для надання високоспеціалізованої медичної допомоги особам з вогнепальними пораненнями кінцівок на базі однієї з клінік Національної академії медичних наук України. Все необхідне колеги привезли з собою, включаючи операційний мікроскоп», – сказано у повідомленні.
Окрім того, у тренінговому залі вони проводять навчальні семінари і майстер-класи для лікарів-травматологів і нейрохірургів для удосконалення майстерності у проведенні мікрохірургічних операцій.