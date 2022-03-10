Медики з Латвії допоможуть українським траматологам оперувати поранених

До Києва прибули лікарі-професіонали з Латвії, Мартінс Малзубріс з Ризького травматологічного шпиталю й Шпиталю травматології і ортопедії та Олафс Ліберманіс зі Шпиталю травми, щоб допомогти українським медикам провести складні мікрохірургічні операції пораненим, повідомило МОЗ України.

У середу, 9 березня, латвійські і українські травматологи разом уже провели надскладну 6-годинну операцію.

«Протягом декількох днів латвійські хірурги організували додаткову операційну для надання високоспеціалізованої медичної допомоги особам з вогнепальними пораненнями кінцівок на базі однієї з клінік Національної академії медичних наук України. Все необхідне колеги привезли з собою, включаючи операційний мікроскоп», – сказано у повідомленні.

Окрім того, у тренінговому залі вони проводять навчальні семінари і майстер-класи для лікарів-травматологів і нейрохірургів для удосконалення майстерності у проведенні мікрохірургічних операцій.