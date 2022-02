Україна отримала від Латвії та Польщу військову допомогу у вигляді військового спорядження та оборонного озброєння. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков ввечері, 23 лютого.

Латвія передала Україні боєприпаси, американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інші «важливі речі», пише Резніков. При цьому Польща надала Україні шоломи та гранатомети.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things . And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC