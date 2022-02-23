Україна отримала від Латвії та Польщу військову допомогу у вигляді військового спорядження та оборонного озброєння. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков ввечері, 23 лютого.

Латвія передала Україні боєприпаси, американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інші «важливі речі», пише Резніков. При цьому Польща надала Україні шоломи та гранатомети.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things . And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022

Кількість поставленого озброєння та спорядження міністр не повідомив. Також невідомо, які саме гранатомети поставила Польща. Зазначимо, що раніше Варшава заявляла про готовність надати Україні легкі піхотні міномети калібру 60 мм LMP-2017 і, ймовірно, ручні гранатомети RPG-40.