У лікарні "Охматдит" провели службову перевірку після скарги матері хворої дитини

У лікарні «Охматдит» Центру дитячої медицини завершили службове розслідування після публікації на ZAXID.NET матеріалу «Нас відразу попередили, що ліки і розхідні матеріали треба купувати самостійно», у якому мати 7-річного хлопчика Марина Болкун повідомила, що під час лікування сина у цій лікарні їй довелося купувати за власні кошти не лише ліки, а й шприци, системи, розчини і навіть термометр. Щодня медсестри приносили список ліків і витратних матеріалів, які треба було купити. Відповідь на питання: чому вона має лікувати сина за власні кошти, якщо він мав отримати безоплатне лікування за Програмою медичних гарантій, за словами жінки, була одна: у відділенні нічого нема.

ZAXID.NET опублікував матеріал 21 березня. На публікацію відреагували у Львівській обласній раді, яка є власником медзакладу, і розпорядилися впродовж трьох робочих днів провести у лікарні службове розслідування. У середу, 26 березня, в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрій Білоус надіслав ZAXID.NET копію результатів проведеного службового розслідування за підписом в. о. генерального директора Центру Романа Кізими. То що з’ясувала перевірка?

«У лікарні виникли об’єктивні причини»

Комісія встановила, що у КНП ЛОР «Клінічний центр дитячої медицини» «виникли об’єктивні причини затримки закупівель окремих медичних засобів та розхідників, пов’язані із нестачею фінансування в межах Програми медичних гарантій».

«Комісією встановлено, що у січні-лютому 2025 у КНП ЛОР «Клінічний центр дитячої медицини» спостерігалось збільшення кількості пацієнтів, зокрема у відділенні Багатопрофільна клініка педіатрії, що зумовило збільшення використання наявних запасів медичних засобів та медичних виробів понад заплановані Центром», – сказано у звіті.

Далі йдеться про те, що ініціальний договір НСЗУ з Клінічним центром дитячої медицини був підписаний 10 лютого 2025 року і перші виплати за глобальною ставкою КНП ЛОР «Клінічний центр дитячої медицини» отримав 13-14 лютого. Перша виплата за фактично надані послуги за Програмою медичних гарантій за січень 2025 року була отримана центром 28 лютого.

Зараз лікарня проводить закупівлю необхідних медичних засобів, реагентів та розхідників згідно з потребами на 2025 рік з усіх наявних у Центрі джерел фінансування, триває перерозподіл необхідних медичних засобів з інших ЛПЗ Львівської області та інших регіонів, використання медичних засобів, наданих благодійними організаціями.

Також у лікарні повідомили, що закупівлі сповільнились через відсторонення заступника директора через підозру у непрозорості закупівель і слідство, яке веде поліція.

«Об’єктивною причиною сповільнення закупівельних процедур також є відсторонення заступника генерального директора із закупівель наказом в.о. генерального директора КНП ЛОР “Клінічний центр дитячої медицини” для з’ясування обставин дотримання прозорості закупівель медичних засобів у 2023-2024 рр, згідно провадження Національної поліції», – сказано у звіті.

Відповідальні працівники лікарні, сказано у звіті, повинні проаналізувати службові записки щодо потреб закупівлі медичних засобів на 2025 рік та доповнити їх у разі потреби, а також проаналізувати можливості перерозподілу медичних препаратів та засобів з інших ЛПЗ та отримання поповнення запасу у вигляді благодійної допомоги.

Також медичній директорці лікарні Марті Яцулі оголосили усне попередження.

«Медичному директору СП “Лікарня ОХМАТДИТ” Марті Яцулі винести усне попередження та провести роз’яснення особисто в.о. керівника Багатопрофільної клініки педіатрії, лікаря-педіатра Синенькій М.І. та усім керівникам відділень та клінік про невідкладне інформування адміністрації Центру у разі відсутності необхідних медичних засобів у відповідних відділеннях. Проводити щотижневий моніторинг наявності медичних препаратів та засобів у СП “Лікарня ОХМАТДИТ”», – йдеться у звіті.

Усне попередження отримала і головна медична сестра дитячої лікарні.

«У аптечному кіоску лікарні я купила безртутний термометр і це вказано у чеку»

У звіті службового розслідування є окремий абзац щодо придбання у аптечному кіоску лікарні Мариною Болкун термометра, бо у відділенні, за словами жінки, його не було і медсестри порадили купити. Температура у сина на той час була 39,7.

«Мати пацієнта наполягала на використанні ртутного термометра попри наявність безконтактних термометрів у відділенні та Центрі та з власної ініціативи придбала ртутний термометр», – написано у звіті.

Марина Болкун каже, що це не відповідає дійсності. «Коли я просила термометр, мені сказали, що термометрів нема взагалі. І в аптечному кіоску лікарні я купила безртутний термометр. І це вказано у чеку, але перевіряючі на це не звернули увагу. Безконтактні термометри з'явилися у відідленні на четверту добу перебування сина у стаціонарі», – каже жінка.

Гроші за придбані ліки та витратні матеріали лікарня обіцяє жінці повернути

«Менеджеру із соціальної та корпоративної діяльності Галині Продан сконтактувати з громадянкою Мариною Болкун та запропонувати компенсувати понесені витрати у вигляді заяви та надання чеків про понесені витрати у бухгалтерію Центру», – сказано у звіті.

Марина Болкун повідомила, що їй вже телефонували з «Охматдиту» і запропонували написати заяву на повернення коштів, прикріпити до неї чеки і записки. Гроші перерахують на вказаний нею рахунок.

«Напишу заяву на повернення коштів за лікування сина, але трохи пізніше. Я отримала відповідь з НСЗУ, у якій сказано, що за моєю скаргою вони скерували відповідного листа надавачу медпослуг, власнику медзакладу, департаменту охорони здоров’я і у Головне управління Національної поліції у Львівській області. Тож спершу почекаю на відповіді з цих інстанцій», – каже Марина Болкун.

З повним текстом результатів службового розслідування можна ознайомитися тут.

Андрій Білоус повідомив ZAXID.NET, що зараз юристи ЛОР вивчають звіт про службове розслідування, яке провели у лікарні, і мають визначити: цього достаньо, чи ЛОР має провести ще свою перевірку.