Перевірку в лікарні мають провести впродовж трьох робочих днів

У лікарні «Охматдит» Клінічного центру дитячої медицини проведуть службове розслідування. Медзаклади, законтрактовані Національною службою здоров’я України у межах програми медичних гарантій, мають надавати пацієнтам ліки й медичні послуги, необхідні під час лікування, безоплатно, повідомила 21 березня Львівська обласна рада.

Це реакція Львівської обласної ради на матеріал «Нас відразу попередили, що ліки і розхідні матеріали треба купувати самостійно», який опублікував 21 березня ZAXID.NET після скарги мешканки Львівщини Марини Болкун.

«Гарантовані державою медичні послуги мають бути безкоштовними для пацієнта.Медзаклади, законтрактовані Національною службою здоров’я України у межах програми медичних гарантій, мають надавати пацієнтам ліки й медичні послуги, необхідні під час лікування, безоплатно. А вимоги до пацієнтів чи батьків дітей, які лікуються у медзакладах, самостійно купувати ліки або платити за медпослуги, які мають надаватися безоплатно, є неприпустимі та незаконні», – сказано у повідомленні облради, якій підпорядковується «Охматдит».

Скріншот допису Львівської облради у Facebook

Ситуація, коли матерям приносять записки і кажуть купувати медичні препарати для дітей, які проходили лікування у лікарні «Охматдит», вважають в ЛОР, вимагає негайного реагування. У медичному закладі впродовж трьох робочих днів буде проведено службове розслідування, за результатами якого винні в описаних діях нестимуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. Про скерування відповідного листа до керівництва медустанови повідомили в Управлінні майном спільної власності Львівської обласної ради.

Нагадаємо, мешканка Львівщини Марина Болкун надіслала до редакції ZAXID.NET скаргу, в якій розповіла, що коли потрапила з 7-річним сином до дитячої лікарні, ліки, шприци, розчини і навіть термометр мусила купувати за власні кошти, хоч сину мали надати безкоштовне лікування за Програмою медичних гарантій. Схожого листа до редакції скерувала і львів’янка, багатодітна мати Злата Дубська, яка також змушена була купувати ліки, шприци і навіть тест на грип.