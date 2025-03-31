Владіслав Поляк починав політичну кар'єру у «Партії регіонів»

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «Довіра» Владіслав Поляк опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 29 березня.

Владіслав Поляк задекларував 641 тис. грн зарплати у Верховній Раді та 132 тис. грн від продажу рухомого майна. На банківських рахунках у народного депутата 76 тис. грн, а готівкою – 110 тис. доларів та 830 тис. грн. У власності нардепа залишається апарат для безопераційного ліфтингу шкіри, вартістю 1,3 млн грн, солярій, косметологічні пристрої і тренажери на понад 1,8 млн. Їздить Владіслав Поляк на Mercedes Benz GLE Coupe AMG 53 дружини вартістю понад 3,1 млн грн, має навантажувач і мотоцикл Honda.

Дружина нардепа Олена Поляк задекларувала 586 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 321 тис. грн від продажу нерухомості. На банківських рахунках Олена Поляк грошей не тримає, готівкою у неї 710 тис. доларів, 122 тис. євро та 340 тис. грн. У власності Олени Поляк 4 земельні ділянки, магазин, літня тераса-кафе і автомийка.

У декларації за 2024 рік нардеп із Закарпаття вперше вказує доходи сина – Роберта Поляка. Упродовж року він отримав у подарунок від батька та матері 8,5 млн грн. У вересні 2024 року син нардепа зареєстрував компанію «ОТК Виноградів», поповнивши її статутний капітал на 4,5 млн грн. За даними Youcontrol, підприємство займається випробуваннями та дослідженнями. Окрім цього, у Роберта Горвата залишилося 3,5 млн грн готівкою та з’явилися земельна ділянка з нежитловим приміщенням у Виноградові, загальною вартістю 3,5 млн грн.

Нагадаємо, Владіслав Поляк у 2010 році був обраний депутатом Виноградівської міської ради від «Партії регіонів», а у 2015 році – депутатом Закарпатської обласної ради від партії «Відродження». У 2019 році став депутатом Верховної Ради як самовисуванець. Спочатку був членом депутатської групи «За майбутнє», а з 2020 року входить до депутатської групи «Довіра». У лютому 2021 року Владіслав Поляк став першим в історії народним депутатом України, що отримав підозру у кнопкодавстві.