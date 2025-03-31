Оранжереї відкриють у травні

Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка вул. Черемшини, 44 відкривають для відвідувачів. Ботсад прийматиме відвідувачів тричі на тиждень, натомість оранжереї запрацюють у травні.

Як повідомила адміністрація ботанічного саду, його відкриють для відвідувачів з вівторка, 1 квітня, й він працюватиме до середини жовтня. Відвідати ботсад можна буде щовівторка, щосереди, щочетверга та щонеділі з 10:00 до 18:00.

«Саме зараз можна сповна насолодитися квітуванням шафранів, рясту, пшінки, зірочок та багатьох інших рослин – ефемероїдів, від яких влітку на поверхні землі не залишиться і сліду», – вказано в повідомленні.

Водночас оранжереї стануть доступними для відвідування лише у травні. Придбати квиток можна на вході на територію ботанічного саду готівкою або карткою. Вхід на територію комплексу коштує 100 грн. Пільгові квитки для учнів і студентів коштують 70 грн. Безкоштовно відвідати ботсад можуть діти шкільного віку, діти-сироти, строковики, учасники бойових дій, люди з інвалідність І та ІІ групи.

Замовити екскурсію можна за попереднім записом за номером телефону: (097) 112 81 71. Екскурсія, крім вартості вхідного квитка, коштує 720 грн. Фото- та відеозйомка на території комплексу коштує 1500 грн/год.

Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка є одним з найстаріших садів України та Східної Європи. Його заснували у 1852 році, він має тривалу історію та надзвичайно багату колекцію рослин. Ботанічний сад є навчальною, науково-дослідною та природоохоронною установою при ЛНУ.