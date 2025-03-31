Ботанічний сад львівського університету відкрив сезон для відвідувачів
Відвідати ботсад можна буде щовівторка, щосереди, щочетверга та щонеділі
Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка вул. Черемшини, 44 відкривають для відвідувачів. Ботсад прийматиме відвідувачів тричі на тиждень, натомість оранжереї запрацюють у травні.
Як повідомила адміністрація ботанічного саду, його відкриють для відвідувачів з вівторка, 1 квітня, й він працюватиме до середини жовтня. Відвідати ботсад можна буде щовівторка, щосереди, щочетверга та щонеділі з 10:00 до 18:00.
«Саме зараз можна сповна насолодитися квітуванням шафранів, рясту, пшінки, зірочок та багатьох інших рослин – ефемероїдів, від яких влітку на поверхні землі не залишиться і сліду», – вказано в повідомленні.
Водночас оранжереї стануть доступними для відвідування лише у травні. Придбати квиток можна на вході на територію ботанічного саду готівкою або карткою. Вхід на територію комплексу коштує 100 грн. Пільгові квитки для учнів і студентів коштують 70 грн. Безкоштовно відвідати ботсад можуть діти шкільного віку, діти-сироти, строковики, учасники бойових дій, люди з інвалідність І та ІІ групи.
Замовити екскурсію можна за попереднім записом за номером телефону: (097) 112 81 71. Екскурсія, крім вартості вхідного квитка, коштує 720 грн. Фото- та відеозйомка на території комплексу коштує 1500 грн/год.
Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка є одним з найстаріших садів України та Східної Європи. Його заснували у 1852 році, він має тривалу історію та надзвичайно багату колекцію рослин. Ботанічний сад є навчальною, науково-дослідною та природоохоронною установою при ЛНУ.