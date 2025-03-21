Акція «Подаруй місту дерево» відбувається у Львові щорічно з 2021 року

У межах весняного сезону акції «Подаруй місту дерево» міське управління екології та природних ресурсів отримало 487 заявок від мешканців, які готові проспонсорувати висадку дерев та кущів. Про це у пʼятницю, 21 березня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що загалом цього року у різних районах міста до вибору учасників під час акції пропонували понад 1200 варіантів висадки дерев і кущів. Зараз міське управління опрацьовує майже 500 заявок.

«Оголошення акції та збір заявок – це лише перший етап. Зараз ми працюємо безпосередньо з кожним заявником, обдзвонюємо, уточнюємо та вибираємо дерево в розсаднику, мешканці його оплачують, а балансоутримувачі організовують доставку і посадку дерева. Ми уточнюємо із заявниками їхні побажання щодо участі під час висадки: хтось хоче бути присутнім, а інші погоджують висадження дерев без особистої участі», – розповіла Галина Микітчак, керівниця управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради.

Міська рада планує висадку у першій декаді квітня. Зазначимо, що найактивніше мешканці хочуть висаджувати дерева у Личаківському районі Львова. Фахівці управління екології спершу визначили потребу у 120 зелених насадженнях, а отримали 160 заявок.

Найбільша потреба в озелененні була у Сихівському районі, а найменш активним виявився Залізничний район.

«Під час проведення акції ми визначаємо локації і одразу пропонуємо вид дерева, який можна висадити. Зазвичай відбувається заміна зелених насаджень. Проте не завжди вдається їх замінити на ідентичні рослини. В основному в місті висаджуємо липи, клени, граби, ясени, а також додаємо квітучих дерев: райські яблуні, черемхи, сакури. Ми обираємо ті зелені насадження, які найкраще підійдуть до відповідної локації», – додала Галина Микітчак.

Акція «Подаруй місту дерево» відбувається у Львові щорічно з 2021 року. У 2023 році місту подарували саджанців на 1,3 млн грн, а у 2024 – на понад 2 млн грн. Це в середньому 400 дерев та стільки ж кущів щороку.