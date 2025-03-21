Не можна просто взяти й посадити дерево у міському дворі

Навесні, коли оживає природа, навіть мешканцям міських багатоповерхівок часто хочеться попрацювати із землею, посадити квіти чи дерева та спостерігати, як вони ростуть. Якщо ви з сусідами вирішили озеленити свій двір, то варто знати кілька правил перед тим, як почати роботи.

Дозвіл на озеленення

Прибудинкова територія біля багатоповерхівки не завжди належить мешканцям будинку. Часто це земля громади, тож, відповідно до законодавства України, самовільно там не можна проводити жодних робіт, навіть з благими намірами.

У випадку, коли земля перебуває на балансі ОСББ, для висадки дерев і кущів також знадобиться дозвіл, адже це вважається благоустроєм території громади. Хоча у цьому випадку все ж буде простіше домовитися.

Окрім законодавства, в кожному місті можуть діяти свої правила благоустрою та озеленення території. Зазвичай, їх можна знайти на сайті міської ради. Тож потрібно не лише отримати дозвіл від міської або районної ради на висадку дерев, а й узгодити перелік того, що плануєте висадити.

Консультації щодо озеленення

Узгодження переліку для висадки потрібне, зокрема, й тому, що деякі рослини можуть бути інвазійними видами для вашої території. Це означає, що вони поволі витіснять місцеві види рослин, що загрожує біорізноманіттю. Окрім того, на прибудинковій території в містах не можна висаджувати рослини, що засмічують простір чи можуть бути алергенами. Ідеться, наприклад, про шовковиці, тополі тощо.

Отже, варто проконсультуватися з міськими фахівцями щодо того, що можна посадити біля вашого будинку. У Львові, наприклад, в кожному районі є міські садівники, які оглянуть вашу прибудинкову територію і підкажуть не лише, які рослини не заборонено висаджувати там, а й які з дерев і кущів добре ростимуть у ваших умовах та де саме їх краще посадити.

Також міські садівники допоможуть правильно висадити рослини і розкажуть, як за ними правильно доглядати. Якщо у вашому місті немає садівників, то потрібно звернутися в профільне управління міськради. Отримати консультацію можна і в місцевих профільних громадських організаціях.

Які дерева і кущі підійдуть для двору багатоповерхівки

Дерева і кущі на прибудинковій території сприятимуть її біорізноманіття. Тобто вони можуть стати домівкою та джерелом їжі для комах, птахів, дрібних тварин. Окрім того, рослини, що квітнуть, допомагають бджолам.

Фахівці радять обирати для прибудинкової території багатоповерхівки такі рослини:

горобина;

калина;

вільха;

груша;

акація;

модрина;

вишня;

шипшина;

клен;

яблуня тощо.

Більшість з цих рослин стануть чудовим прихистком для птахів. Проте не забудьте узгодити свої плани з міською владою і фахівцями.

Щодо низькорослих рослин, зокрема квітів, тут треба дивитися на кількість сонця на ділянці, вологість та інші параметри.

Пам’ятайте також, що рослини мало посадити – за ними потрібно постійно і правильно доглядати. Тож не втрачайте весняний ентузіазм і в наступні пори року.