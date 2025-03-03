Експерти назвали рослини, які не варто ставити у спальні

Кімнатні рослини стають окрасою будь-якого інтер'єру. Крім того, вони покращують якість повітря в оселі. Однак до вибору вазонів варто ставитися з усією серйозністю. Особливо, якщо плануєте тримати їх у спальні.

Які рослини не варто ставити у спальні

Список рослин, яких не варто тримати у спальні, оприлюднили експертки з садівництва Ліза Елдред Стейнкопф і Маріанна Віллберн, розповідає martha stewart.

Ехеверія. Ця фантастично красива рослина потребує багато світла. Тому перебування у спальні, особливо, якщо там є щільні штори, може завдати їй шкоди. Якщо вже неможливо втриматися від спокуси прикрасити Ехеверією свою спальню, єдиний вихід – поставити горщик на підвіконні. Однак ризики, що рослина не зможе нормально розвиватися, залишатимуться високими.

Ехеверія / Unsplash

Бостонська папороть. Вона потребує дуже багато вологості. Тому ідеальний варіант – прикрасити рослиною приватний двір. Якщо ж хочеться тримати вазон вдома, найкраще підійде вітальня, де працює зволожувач повітря.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Фікус ліровидний. Саме він серед рослин своєї сім'ї потребує найбільше світла. Крім того, фікус ліровидний має суперсилу масштабно розростатися. Якщо поставити його у спальні, з часом може стати просто тісно.

Фікус ліровидний / Unsplash

Каучукове дерево. Також ідеальний варіант для вітальні. Тим часом у спальні з ним буде не надто комфортно. Крім того, каучукове дерево потребує дуже багато світла.

Гарденія. Надзвичайно красива, але примхлива рослина. Загалом її взагалі не рекомендують вирощувати у квартирі або будинку. Набагато комфортніше гарденія почуватиметься на свіжому повітрі. Водночас клімат для неї має бути теплим та вологим.

Гарденія / Unsplash

Цереус перуанський. Один з найкрасивіших у своїй сім'ї. Родом з Південної Америки, тому звик до тепла, але має навичку адаптуватися до будь-яких умов. Головне – щоб було багато сонячного світла та простору. Тому для спальні його краще не обирати.

Венерина мухоловка. Та сама рослина-хижачка, про яку мріють тисячі людей. Однак у спальні вона не приживеться. Як не дивно, експерти рекомендують ставити венерину мухоловку на кухні.