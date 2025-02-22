Облаштування оселі – один із найважливіших моментів під час купівлі квартири/будинку або ремонту. Кожен власник житла обирає варіант інтер’єру, який відображає його цінності, та прагне створити комфортний простір навколо себе.

Мода на інтер’єри щороку змінюється, пише «РБК-Україна». На цей процес впливає багато факторів, зокрема технологічні інновації. Про основні тренди в дизайні інтер’єру, які будуть популярні у 2025 році, розповідаємо у матеріалі.

Біофільний дизайн: переваги природних матеріалів

Дедалі частіше в дизайні інтер’єру набуває популярності використання природних матеріалів, таких як дерево, камінь і лоза. Біофільний дизайн подобається людям через те, що допомагає створити в оселі гармонію та затишок.

Окрім того, багато людей прагнуть бути ближчими до природи. Особливо це стосується жителів міст, які не мають такої можливості. У цьому випадку можуть стати у пригоді рослини, зокрема горшкові та вертикальні сади. Вони прикрасять оселю як декоративні елементи, а на додачу ще й покращать повітря у приміщенні.

Біофільний дизайн / Фото Shutterstock

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Колірна гама: нейтральні відтінки та яскраві акценти

Основними у палітрі 2025 року є теплі нейтральні кольори, зокрема пісочний, кремовий і теракотовий. Ці відтінки універсальні й підходять для будь-якого простору, а також забезпечать затишну та спокійну атмосферу вдома.

Однак щоб інтер’єр у нейтральних кольорах не був занадто нудним, дизайнери радять додати трохи яскравих акцентів.

Щоб пожвавити простір навколо, можна обрати деталі у насичених кольорах, наприклад, зеленому, кобальтовому синьому або глибокому винному. Такі відтінки нададуть особливого шарму та динамізму. Правильне та гармонійне поєднання яскравих і приглушених елементів допоможе створити сучасний та стильний інтер’єр.

У тренді пастельні стіни і яскраві акценти в інтер'єрі

Модульні меблі: гнучкість та багатофункціональність

Модульні меблі, які дозволяють легко та швидко адаптувати простір для різних потреб, набувають все більшої популярності.

Вони не лише дуже зручні, але й допомагають змінити вигляд кімнати залежно від настрою або сезону. Таке рішення не потребує великих фінансових витрат.

Такі меблі можна адаптувати під розмір приміщення та функціональні потреби його мешканців. Це є суттєвим плюсом для тих, хто прагне організувати комфорт та затишок в оселі.

Модульні меблі можна скласти по-різному / Фото Freepik

Розумний дім: сучасні технології, які спрощують життя

Технології продовжують стрімко розвиватися і стають одним із невіддільних елементів нашого повсякденного життя. У 2025 році системи розумного дому матимуть все більший попит.

Мінімалістичні пристрої та сенсори органічно вписуються в інтер’єр, не порушуючи його естетики.

А найважливіше те, що такі технології допомагають зробити побут простішим. Тепер не треба вставати з дивана, аби увімкнути світло, відрегулювати температуру чи запустити музику або відео – усе це можна зробити за допомогою голосових команд або застосунків на смартфоні. Тож саме час інтегрувати такі системи у свою оселю й оцінити їхні переваги.

Смарт-будинок – це про зручність / Фото Freepik

Минуле повертається: у тренді – ретро та вінтаж

Поряд із надсучасними рішеннями для дому не втрачає популярності й естетика минулого. Тож є гарна новина для тих, хто любить ретро-меблі та декор: у 2025 році популярності знову набуває дизайн 60-70-х років.

Вінтажні меблі, абстрактні візерунки, пастельні кольори зроблять оселю особливою, дозволяючи зануритися в атмосферу ностальгії. Такі речі можна не лише придбати, а й пошукати у помешканнях своїх батьків та бабусь і дідусів. Ці елементи інтер’єру отримають нове життя і підкреслять індивідуальність простору.

Ретро-крісла можуть змінити весь інтер'єр / Фото Freepik

Коли менше означає більше: мінімалізм з акцентом на комфорт

Філософія «менше означає більше» зберігає свою популярність. При цьому на перший план виходить поєднання таких рішень із комфортом.

Мінімалістичні інтер’єри – це не обмеження і відсутність затишку. Навпаки, вони підкреслюють, наскільки важливими є функціональність та простота, без перевантаження зайвими деталями.

Доповнити інтер’єр можна зручними меблями, м’якими текстурами та приємними на дотик матеріалами. При цьому важливо звертати увагу на якість кожного елемента.

Мінімалізм завжди виглядає розкішно / Фото Freepik

Екологічний дизайн: з турботою про довкілля

При облаштуванні власного помешкання не варто забувати й про турботу про довкілля. Адже цей тренд має велике значення у 2025 році.

Використання перероблених матеріалів, антикварних предметів, меблів локального виробництва – це не просто данина моді, а можливість проявити свою позицію та відповідальність за майбутнє Землі. До того ж такі елементи дозволяють зробити інтер’єр по-справжньому унікальним.

В інтер'єрі тренд на екологічність / Фото Shutterstock