Від того, на яку сторону виходять вікна, можуть залежати тепло і рівень вологості в квартирі, а також ваша працездатність

Більшість людей під час вибору квартири в новобудові після площі і ціни звертають увагу на планування, поверх, наявність гардеробу, балкона чи тераси тощо. А про орієнтацію вікон – забувають, хоча це важливо для майбутнього життя в комфорті, планування ремонту та розташування кімнат. Що залежить від орієнтації вікон на різні сторони світу, пояснює «РБК-Україна».

Що потрібно врахувати під час вибору сторони

Здавалося б, що те, куди виходять вікна, це дрібниця. Стереотипно вважається, що аби не на північ, бо буде темно. Проте кількість сонця, вологість, температура повітря в помешканні залежать саме від того, куди виходять вікна.

Отже, потрібно подумати, що вам подобається і який ваш спосіб життя. Ось кілька питань для цього:

ви любите тепло чи прохолоду;

прокидатися рано вранці чи спати довше;

чи будете облаштовувати дитячу кімнату;

чи вирощуєте квіти вдома;

ходите в офіс або працюєте з дому.

Це не всі питання для того, щоб визначитися. Спробуйте описати свій звичний день і проаналізуйте деталі.

Вікна на захід

Спальні з вікнами на захід підходять тим, хто любить поспати зранку довше, а не прокидатися з першими променями.

Також така орієнтація створює особливо затишну атмосферу, коли надвечір сонце повільно сідає, а кімнати наповнюються м’яким золотистим світлом.

Кімната з вікнами на захід підійде для вітальні або робочого кабінету, де важливе комфортне освітлення без яскравих відблисків. Крім того, західне сонце робить інтер’єр особливо виразним, додаючи глибини кольорам.

Вікна на південь

Традиційно вважається, що це найкращий варіант після вікон на схід. Можливо, але не для всіх. Південна сторона гарантує найбільшу кількість сонячного світла протягом дня, що сподобається вашим рослинам, тепло в помешканні навіть взимку, що допоможе заощадити на опаленні.

Сонячне світло також створює відчуття більшого простору, робить кімнату затишною та яскравою.

Проте влітку кімнати з південними вікнами можуть перетворитися на справжню теплицю і без кондиціювання тут не обійтися. На інтенсивному світлі меблі, текстиль і шпалери будуть швидко вигоряти. Окрім того, постійне яскраве сонце заважатиме працювати.

Вікна на північ

Кімнати з вікнами на північ ідеально підходять для тих, хто любить рівномірне освітлення без яскравого сонця, розсіяне й м’яке протягом усього дня. Це зручно для роботи за комп’ютером або читання. Улітку кімнати не перегріваються, створюючи комфортний мікроклімат без додаткових витрат на охолодження.

Але в зимовий період північна сторона може виявитися надто прохолодною через мінімальну кількість сонячного тепла. Також тут може бути темніше, особливо в похмурі дні, тому варто заздалегідь подбати про якісне штучне освітлення.

Такі кімнати більше підходять для спальні або робочого кабінету, де немає потреби у великій кількості природного світла.

Вікна на схід

Квартири з вікнами на схід чудово підійдуть тим, хто любить починати день із сонцем. Вранці кімнати наповнюються природним світлом, що сприяє бадьорому пробудженню та хорошому настрою. Це також оптимальний варіант для спальні або кухні, де важливо мати світло під час сніданку чи ранкової кави.

Влітку в таких приміщеннях прохолодніше вдень, адже сонце не світить напряму в другій половині дня.

Все можна виправити

Якщо ви вже придбали квартиру або вона будується, та раптом зрозуміли, що орієнтація вікон вам не імпонує, це можна виправити на етапі планування ремонту та умеблювання. Наприклад:

для дуже сонячних кімнат обирайте штори блекаут і текстиль, стійкий до вигорання;

у кімнатах з орієнтацію на північ подбайте про якісні і справні вікна, аби не продувало;

облаштовуйте спальню в кімнаті, орієнтація якої відповідає вашому бажаному режиму;

обдумайте питання кондиціювання;

підберіть рослини відповідно до орієнтації кімнати, де вони стоятимуть.

Якщо все спланувати заздалегідь, то проблеми навіть не буде помітно.