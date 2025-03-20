Щомісячні страхові внески в кількадесят гривень зможуть в майбутньому зберегти десятки тисяч гривень

Добровільне страхування – поняття, що поки не надто прижилося в Україні. Страхування автомобіля і відповідальності водія – обов’язкове, тож люди змушені ним цікавитися. Страхування життя і здоров’я поступово набирає обертів, а от страхування житла – поки що рідкісне явище в масштабах країни. Розповідаємо, скільки коштує застрахувати квартиру, від чого її можна застрахувати та що це взагалі дає власникам.

Яку нерухомість можна застрахувати

Застрахувати можна квартиру або приватний будинок з господарськими спорудами. Кожна страхова компанія має свої умови, проте майже в усіх випадках оформити поліс страхування житла можна онлайн. Для цього потрібно вказати площу квартири, її розташування, дані власника чи орендаря. Чекати страхового агента, який прийде і оцінюватиме майно, не потрібно.

Проте є три критерії, яким має відповідати житло для страхування, особливо, якщо поліс включатиме страхування від воєнних ризиків. Це такі критерії:

квартира або будинок – добудовані й здані в експлуатацію, ремонт завершений;

житло не перебуває в заставі;

будинок не є аварійним.

На жаль, зараз недоступне страхування нерухомості на територіях, де ведуться бойові дії, або ж тих, що окуповані Росією.

Від чого можна застрахувати квартиру

Страхові компанії пропонують різні пакети, умовно, від базового до all inclusive, ідеться на сайті Visit Ukraine. Також часто можна обрати окремі рішення. Переважно, квартири страхуються від такого:

стихійне лихо – злива, ураган, удар блискавки тощо;

побутовий інцидент – пожежа, задимлення, затоплення, вибух газу тощо;

протиправні дії третіх осіб – пограбування зі зломом, крадіжки, пошкодження майна тощо;

пошкодження нерухомості внаслідок воєнних дій – падіння ракет, удари БПЛА, вибухи боєприпасів та мін тощо.

Більшість страхових компаній також запропонують включити в пакет цивільну відповідальність перед третіми особами. Це означає, що якщо людина ненавмисно затопить сусідів або вони постраждають через якіcь пошкодження чи несправності в її житлі, то страхова покриє збитки сусідам. Тобто власнику застрахованого житла не доведеться сваритися з сусідами і шукати немалі гроші на відновлення їхнього ремонту.

Що саме в житлі можна застрахувати

Тут також доступні різні варіанти або навіть індивідуальні пакети на вибір. Найчастіше страховка покриває такі збитки:

пошкодження конструкцій будинку або квартири (стіни, підлога, дах, вікна, балкони тощо);

пошкодження інженерних комунікацій (водо- або газопровід тощо);

пошкодження внутрішнього оздоблення житла (ремонт);

пошкодження меблів, техніки та предметів інтер’єру;

пошкодження прибудинкової території та господарчих споруд на ділянці (для страхування приватних будинків).

Часом поліс страхування може покривати додаткові витрати, наприклад, оплату відновлення втрачених документів тощо. Проте є речі, що застрахувати неможливо, ідеться передусім про речі особистого вжитку, такі як ноутбуки, телефони і фотоапарати, ювелірні прикраси та одяг, іграшки тощо. Цей перелік варто уточнити перед укладанням договору страхування.

Чи є сенс страхувати житло в новобудові

Здавалося б, в новобудові все сучасне, нове та надійне. Проте в перші роки після заселення будинку часто можуть траплятися затоплення та інші подібні неприємності. Це пов’язано з тим, що велика кількість людей робить ремонти і майстри можуть ненавмисно щось пошкодити. Така статистика.

Варто лише на мить уявити, як затоплює квартиру, в ремонт якої вкладено так багато грошей, часу та нервів, і одразу стане зрозумілим рішення про страхування. До того ж, застрахувати нову квартиру може коштувати дешевше, ніж квартиру на вторинному ринку в старому будинку – тут менше ризиків для страхувальника з комунікаціями і подібним.

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Скільки коштує застрахувати житло

В Україні чомусь існує стереотип, що страхування житла – це дорого. Але це не так. Передусім сума страхових внесків залежить від очікуваної суми страхової виплати. Наприклад, якщо страхова виплата в договорі становитиме 200 тис. грн, то внески будуть меншими, ніж за умови відшкодування збитків на 800 тис. грн. Зазвичай, компанії пропонують встановити середнє відшкодування за найбільш імовірними страховими подіями.

Базову страховку на невелику квартиру можна придбати від 50 грн на місяць. А страхування великої квартири включно з цивільною відповідальністю та воєнними ризиками може коштувати орієнтовно 200 грн на місяць.

Важливо обрати надійну страхову компанію та ретельно проконсультуватися щодо умов та страхових внесків. А ще розуміти, що означає сума франшизи: тут ідеться про суму, яку страхова компанія не відшкодує – її потрібно буде заплатити з власної кишені. Наприклад, якщо в договорі вказано, що сума страхових виплат становить до 50 тис. грн, а сума франшизи – 5 тис. грн, це означає, що ці п’ять тисяч власник житла платитиме сам.

Отже, в Україні можна швидко і легко убезпечити своє житло від затоплень, пограбувань і навіть падіння БПЛА за невеликі гроші. Погодьтеся, краще заплатити 50-300 грн в місяць і спати спокійно, ніж потім шукати десятки, а то й сотні тисяч на відновлення свого чи сусідського житла.