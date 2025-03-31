Україна має отримати до 2,3 млрд доларів за програмою EFF цьогоріч

До державного бюджету України надійшов черговий транш від Міжнародного валютного фонду обсягом близько 400 млн доларів. Це вже восьмий транш з моменту запуску чотирирічної програми EFF. Про це в понеділок, 31 березня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF. Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів», – написав Шмигаль.

У міністерстві фінансів нагадали, що 28 березня Виконавча рада МВФ схвалила сьомий перегляд програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). За два роки роботи цієї програми Україні вдалося залучити понад 10,1 млрд доларів з передбачених програмою 15,5 млрд доларів.

«Загалом за час повномасштабної війни, до держбюджету надійшло 12,8 млрд доларів фінансової допомоги від Фонду. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

На 2025 рік програмою МВФ EFF для України передбачено до 2,3 млрд доларів за результатами чотирьох переглядів.

Як писав ZAXID.NET, 23 грудня Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Зазначалось, що гроші спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.