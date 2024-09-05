Україна прокоментувала намір МВФ відновити співпрацю з Росією

У четвер, 5 вересня, Міністерство закордонних справ України відреагувало на намір Міжнародного валютного фонду відправити до Росії першу місію від початку повномасштабного вторгнення. Українське міністерство закликало МВФ не відновлювати співпрацю з країною-агресоркою. Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС України.

У заяві МЗС наголошується, що Україна занепокоєна тим, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви. Зокрема, в українському міністерстві назвали це «абсурдом». Та наголосили, що Росія розв'язала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової та вчиняє злочини проти українського народу. У МЗС зазначили, що таким чином Росія фактично зруйнувала основи Статуту ООН.

«Для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН [...] Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими Цілям і Принципам Статуту ООН. Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 4 вересня Reuters із посиланням на виконавчого директора МВФ в Росії Алєксєя Можина повідомив, що Міжнародний валютний фонд планує направити до Москви місію для обговорення «економічного розвитку і політики країни». В останнє місія МВФ відвідувала Росію у листопаді 2019 року, перед початком пандемії COVID. Після початку повномасштабного вторгнення МВФ припинив технічну підтримку Росії, а деякі західні країни порушували питання про виключення Росії з МВФ.