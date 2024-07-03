П’ятий перегляд допомоги від МВФ на суму приблизно у 1,1 млрд доларів запланований на жовтень 2024 року

Міжнародний валютний фонд переказав Україні черговий транш на суму приблизно 2,2 млрд доларів у межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Це вже п’ятий транш у межах фінансування, повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та пресслужба міністерства фінансів у середу, 3 липня.

«Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», – сказав прем’єр і додав, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Наступними вимогами для отримання чергового траншу від МВФ для України є продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор. П’ятий перегляд допомоги від МВФ на суму приблизно у 1,1 млрд доларів запланований на жовтень 2024 року.

Нагадаємо, що 26 березня Україна отримала четвертий транш допомоги від МВФ на 880 млн доларів. Відтак, за 14 місяців функціонування програми EFF до України вже надійшло близько 7,6 млрд доларів з передбачених 15,6 млрд доларів.