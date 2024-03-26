Україна отримала четвертий транш допомоги від МВФ на 880 млн доларів
Гроші виділили на покриття бюджетних витрат та виплат зарплат держслужбовцям
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Міжнародний валютний фонд передав Україні черговий транш фінансової допомоги в межах довготривалої програми підтримки. Транш на 880 млн доларів став третім від моменту запуску ініціативи, повідомили у вівторок, 26 березня, у прес-службі міністерства фінансів України.
«Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько 880 млн доларів США від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Таким чином, Україна залучила вже близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США», – повідомили у прес-службі міністерства.
Мінфін пояснив, що виділені гроші мають на меті покрити пріоритетні бюджетні витрати та підтримувати фінансову стабільність України. Транш, покликаний підтримати бюджет країни, став першим у 2024 році.
Нагадаємо, 14 грудня 2023 року МВФ переказав Україні третій транш у 900 млн доларів. Кошти виділили після другого успішного перегляду програми EFF. У прес-службі Мінфіну додали, що 21 березня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми EFF.