Кошти виділяються за програмою EFF

Міжнародний валютний фонд переказав Україні черговий транш на суму приблизно 900 млн доларів у межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Це вже третій транш у межах фінансування, повідомили у четвер, 14 грудня, у прес-службі міністерства фінансів.

Кошти, які виділив МВФ, є результатом вже другого успішного перегляду програми EFF. Перегляд 11 грудня завершила Виконавча рада МВФ.

«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Відтак, до України вже надійшло близько 4,5 млрд доларів з передбачених МВФ 15,6 млрд доларів.

Нагадаємо, 31 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму розширеного фінансування. Перший транш від МВФ на 2,7 млрд доларів Україна отримала на початку квітня 2023 року. Програма, за якою країні виділяються кошти, розрахована на чотири роки